Militare e Sexy: l’ultimo segreto di Elettra Lamborghini all’isola dei Famosi

Il vestito Balmain di Elettra Lamborghini innalza lo stile militare ad un alto livello di sensualità e le da ufficialmente il benvenuto all’Isola dei Famosi.

La terza puntata dell’Isola dei Famosi ha dato il benvenuto ufficiale ad Elettra Lamborghini. L’opinionista è guarita dal Covid ed ha potuto iniziare il suo percorso al fianco dei colleghi Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Ad una settimana dall’inizio dello show condotto da Ilary Blasi, Elettra è finalmente in studio. Abbandonata la partecipazione a distanza, entra in scena senza deludere le aspettative dei suoi fan e sceglie per l’occasione delle tonalità sabbiate che riportano la mente a meravigliosi e oceanici panorami.

L’abito che ha visto la cantante sedersi sulla sua poltroncina, è firmato Balmain e le sue nuance cremose rendono lo stile militare incredibilmente sexy.

Elettra si conferma ancora una volta regina del fashion.

Benvenuta all’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini

Inequivocabilmente in linea con le tendenze moda Primavera 2021, l’abito scelto dalla regina del twerking è corto e in viscosa.

La chiusura frontale e le tasche sono impreziosite da bottoni dorati che riportano il logo del brand, la B.

L’aderenza del vestito è sottolineata ancora di più da una fascia elasticizzata sul punto vita che definisce la silhouette, mentre le spalline squadrate ne bilanciano orizzontalmente la lunghezza.

I dettagli dorati donano movimento e dolcezza all’abito ma, nel suo complesso, ricorda molto lo stile militare, con le sue spalline rigide, il colletto sartoriale e i bottoni ben visibili.

Non poteva certo mancare lo stile provocante ed inconfondibile di Elettra Lamborghini a completare quest’outfit. Capelli sciolti e pump con fantasia animalier aggiungono il giusto tocco di grintosa femminilità.

E per chi già pensasse di riadattare in chiave più soft il look di Elettra, le nuance delicate lo rendono perfetto per la Primavera Estate 2021: abbronzatura e sandalo leggero per la stagione più calda, trench oversize e slingback lucide per queste giornate ancora di transizione.

In ogni caso, ne risulterà qualcosa di tanto raffinato quanto invidiabilmente stupefacente.