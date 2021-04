Elisa Isoardi, il bikini total black spiazza il web: bellissima – FOTO

Elisa Isoardi cede al bikini nero che le sta splendidamente. La foto convince proprio tutti, la visione è uno spettacolo.

Appena postata la foto sul profilo ufficiale Instagram, tutto il web si è innamorato di Elisa Isoardi, una delle naufraghe portanti di questa edizione de “L’Isola dei Famosi”. La conduttrice infatti dopo aver abituato per settimane gli spettatori al costume intero con tanto di nome dello sponsor, stavolta ha ceduto alla tentazione…indossando un costume due pezzi.

“La nostra Elisa alla fine ha ceduto al due pezzi 🤣 quanto è bella?” scrive lo staff che le cura il profilo social fin quando Elisa si troverà in Honduras. Ovviamente la foto non passa inosservata, il bikini total black piace e convince. Il modello a triangolo le sta un incanto e valorizza il fisico nature.

Elisa Isoardi, una bellezza naturale

Tra i tantissimi commenti e apprezzamenti vari, quello più frequente verte sulla sua naturalezza. Sia uomini che donne infatti ne elogiano questa caratteristica che – a detta di molti – si è un attimino persa nel mondo della televisione.

“Bella e non rifatta male una donna d’esempio 😍🙌” scrive un follower racchiudendo un po’ quello che è l’idea generalmente condivisa. Tra i tantissimi like, quello di Stefano Oradei, uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle. Il ballerino infatti aveva intrecciato nel corso dello show dance del sabato sera, un rapporto di amicizia con la Isoardi – allora concorrente – in coppia con Raimondo Todaro.

Sono in tantissimi a sostenerla, qualcuno fin da subito l’ha indicata come la possibile vincitrice, staremo a vedere.