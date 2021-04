Enrico Brignano: dove vive, moglie, figli e tutto sulla sua vita privata

Lo showman romano è molto apprezzato dal pubblico e dalla critica. Ma dove vive, chi è la sua compagna e quali sono le curiosità che lo riguardano?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

Enrico Brignano nasce a Roma, nel quartiere di Dragona nel 1966. Ha origini abruzzesi e siciliane ed è molto legato alle sue radici.

Ha frequentato l’Accademia per giovani comici di Roma, fondata dall’indimenticabile Gigi Proietti.

Dopo alcune partecipazioni in trasmissioni televisive, nei primi anni ’90, come Scherzi a Parte o La sai l’ultima? dove ha preso parte come barzellettiere, la popolarità arriva nel 1998 quando a interpretato Giacinto nella fiction di grande successo, Un medico in famiglia.

Da quel momento in poi la sua carriera è stata tutta un’escalation fino a diventare una vera e propria star della comicità.

LEGGI ANCHE —> Flavio Briatore, avete mai visto la sua villa lussuosissima?

Tutto quello che c’è da sapere su Enrico Brignano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

LEGGI ANCHE —> Le curiosità che non sapete di… Federica Pellegrini

Enrico Brignano nel 2008 sposa la ballerina Bianca Pazzaglia dalla quale si separa nel 2013, l’anno successivo si fidanza con la showgirl Flora Canto con la quale ha avuto sua figlia Martina e il secondogenito in arrivo.

Attualmente vive in un bellissimo appartamento a Roma, con la sua famiglia.

Ora Enrico è il protagonista del suo show in onda sulla Rai, intitolato Un’ora sola vi vorrei. In questo programma mette in mostra una comicità a tratti malinconica, molto teatrale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

Tuttavia Enrico Brignano è uno dei comici più amati e seguiti e ci auguriamo che presto potremo tornare ad assistere ai suoi spettacoli teatrali.