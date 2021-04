I Soliti Ignoti, record per Massimo Lopez: succede qualcosa di incredibile

Massimo Lopez è il concorrente della puntata del 12 aprile de “I soliti ignoti”, il quiz di Rai 1 condotto da Amadeus. Come sempre gli ignoti sono otto e Massimo Lopez dovrà indovinare quali sono i loro mestieri per provare a vincere una somma di denaro da devolvere alla Fondazione italiana per l’autismo.

Il comico e cabarettista Massimo Lopez è ospite di Amadeus su Rai 1. La partita non sarà semplice ma l’obiettivo è molto importante. Per questo motivo serve concentrazione e determinazione per indovinare l’identità degli otto ignoti e soprattutto quella del parente misterioso che gli consentirà di guadagnare una somma di denaro da devolvere alla Fondazione Italiana per l’Autismo.

L’incredibile partita di Massimo Lopez ai soliti ignoti

La partita di Massimo Lopez a “I Soliti Ignoti” parte subito in salita. Il primo ignoto che incontra il comico è una ragazza molto simpatica e carina, Giovanna di 28 anni, il cui abbigliamento però non fornisce suggerimenti in merito alla sua professione.

Così Massimo Lopez chiede subito i tre indizi per provare a indovinare la sua professione e sin da subito, per 23.000 euro, ma nonostante gli indizi purtroppo non ce la fa.

Il secondo ignoto è una bellissima donna, Claudia di 37 anni. In questo caso Massimo Lopez è precipitoso e fidandosi del suo istinto fornisce immediatamente una risposta sbagliandosi e perdendo ben 6000 euro.

Anche con il terzo ignoto Massimo Lopez è precipitoso e immediatamente conferma che la sua identità è quella del collezionista di modellini d’auto. E la sua intuizione si rivela corretta vincendo 66.000 euro.

L’ignoto numero cinque è una donna bellissima di nome Martina che indossa l’abito tipico delle danzatrici del ventre. In questo caso non ci sono dubbi e Massimo Lopez indovina immediatamente.

A seguire al centro della scena c’è Gemma, 26 anni, nel cui passaporto c’è il tanto temuto imprevisto. Ma Massimo Lopez non ha nulla da temere perché indovina la sua identità di tolettatrice arrivando a ben 170.000 euro.

L’ignoto numero sei è un’attrice di 38 anni e anche in questo caso Massimo Lopez indovina la sua identità di ex studentessa di biologia marina alle Hawaii.

“Massimo Lopez sta facendo un’indagine perfetta – dice Amadeus – e pensate a quanto era partito male“.

A questo punto mancano solo due ignoti all’appello ma Massimo Lopez ha un indizio e un domandone. Dunque il comico chiede entrambi gli aiuti arrivando a mettere da parte la cifra record di 221.00 euro.

Il parente misterioso è una bellissima ragazza dai capelli ricci e gli occhi blu. Immediatamente Massimo Lopez ha una sensazione di somiglianza della ragazza con uno degli ignoti e la sua intuizione si rivela corretta perché il comico riesce a guadagnare ben 110.000 euro da devolvere alla Fondazione Italiana per l’Autismo.