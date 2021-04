Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 aprile: Marta scopre tutto e scappa

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 aprile: il segreto di Vittorio sta per venire a galla… con conseguenze disastrose.

Marta sta per tornare a Milano. Non appena è stata informata dell’incidente di Vittorio, la giovane Guarnieri ha lasciato di fretta Parigi per raggiungere il marito. Tra i due è ormai calato un silenzio, che aspetta solo di essere spezzato. Nel frattempo al Paradiso alcuni abiti scompaiono e riappaiono dopo poco tempo con qualche difetto di fabbricazione. Nessuno tuttavia sembra accorgersene. Le Veneri sono tutte assorbite dalla gara di ciclismo, mentre Dora non ha occhi che per il giovane Nino.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 aprile: Giuseppe è nei guai

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che il personale del grande magazzino inizierà a notare qualcosa di strano negli abiti magicamente riapparsi. Per paura di essere scoperto, Giuseppe Amato, addosserà tutta la colpa sull’amico Girolamo Armando invece deciderà di fare la guardia agli abiti al fine di evitare un altro caso di contraffazione. Quanto alle Veneri, le commesse del grande magazzino inviteranno Nino al cinema con l’intento di fargli passare del tempo insieme a Dora. Peccato che il ragazzo abbia altri piani e decida di lasciare la comitiva subito dopo la proiezione.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Vittorio deciderà finalmente di raccontare a Marta del proprio tradimento. I due coniugi Conti giocano finalmente a carte scoperte. Traumatizzata dalla notizia, la donna deciderà di lasciare la casa e tornare a vivere da suo padre. Marta inoltre rincontrerà per la prima volta Dante Romagnoli dopo la loro liason a New York.