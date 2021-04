Incidente sulla statale: infermiere muore rientrando da un turno in ospedale

Un infermiere di 45 anni è deceduto all’alba di ieri in un tragico incidente stradale sulla statale Venafrana nei pressi del bivio per Triverno, in provincia di Isernia.

Stava rientrando a casa in auto dopo un turno di notte, l’infermiere di 45 anni deceduto nella mattinata di ieri in un incidente stradale sulla Statale Venafrana nei pressi del bivio per Triverno, in provincia di Isernia. Secondo quanto ricostruito, il 45enne era alla guida della sua auto, quando improvvisamente ha perso il controllo del veicolo che si è schiantato contro uno spartitraffico. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per l’infermiere non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri ed il personale Anas.

Tragedia nella mattinata di ieri, domenica 11 aprile, sulla strada statale 85 Venafrana, dove un uomo è deceduto in un incidente. La vittima è Andrea Esposito, infermiere 45enne residente a Cassino che lavorava all’ospedale Veneziale di Isernia. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione di Frosinone Today, il 45enne stava rientrando a casa dopo un turno di notte a bordo della sua Citroen C3. Per cause ancora in fase di accertamento, Esposito avrebbe perso il controllo della vettura che è finita contro uno spartitraffico in acciaio nei pressi del bivio di Triverno, frazione del comune di Pozzilli, in provincia di Isernia.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118, ma per l’infermiere non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate.

La dinamica dell’impatto è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul luogo della tragedia insieme ai soccorsi. Da chiarire le cause che hanno fatto perdere il controllo dell’auto alla vittima. Tra le ipotesi al vaglio, scrive Frosinone Today, un colpo di sonno o un possibile malore alla guida.

La notizia della morte di Esposito, che lascia una figlia di 24 anni, ha sconvolto l’intera comunità locale. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi nelle scorse ore sui social network. I funerali, scrive Frosinone Today, verranno celebrati domani, martedì 13 aprile, presso la chiesa di Sant’Antonio a Cassino.