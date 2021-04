Isola dei Famosi, riassunto 12 aprile: scontri accesi, colpi di scena. Akash è tornato in studio dopo la sua eliminazione. Concorrenti riuniti su una sola isola

L’Isola dei Famosi questa sera è cominciata con il botto. Abbiamo affrontato subito il caso Brando, che ha deciso letteralmente di isolarsi nel gruppo e di continuare la sua isola da solo. Questo ha scatenato molte polemiche e molte liti nel corso della settimana. Intanto Awed ha rincontrato Vera per un confronto molto atteso: lei gli ha rivelato di essere molto dispiaciuta per il fatto che lui l’abbia rinnegata, lui non si è scusato e le ha rivelato che era davvero fuori di sé nel periodo in cui si sono alleati contro il gruppo, nonostante continui a volerle molto bene.

Isola dei Famosi, riassunto della puntata di stasera

Akash è ritornato in studio dopo settimane dalla sua eliminazione e si è scontrato con Tommaso Zorzi. I due hanno avuto una discussione piuttosto accesa che è stata poi spenta dall’intervento di Ilary Blasi.

