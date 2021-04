Sventura in vista a “L’Isola dei Famosi” per l’attore Brando Giorgi dopo la dura presa di posizione di ieri: stavolta la lite potrebbe penalizzarlo.

L’attore di origini romane, Brando Giorgi, è apparso fin da subito agli occhi dei telespettatori de “L’Isola dei Famosi” come un carattere mite ed abbastanza comprensivo. Eppure, pare che questa sua propensione a stare spesso sulle sue, isolandosi dal resto dei naufraghi presenti nell’arcipelago delle Honduras, non stia andando a genio a molti. Proprio nella serata di ieri l’ultimo scontro tra il noto cinquantaquattrenne interprete in “Centovetrine” ed uno dei naufraghi ha sollevato alcune polemiche…

Leggi anche —>>> Isola dei Famosi, spiazza l’aggressione di Valentina Persia su Elisa Isoardi

Isola,” fuoco e fiamme” per Brando dopo la dura presa di posizione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JustPeeked (@isoladeifamosi_fanpage_peeked)

Potrebbe interessarti anche —>>> Isola, Tommaso Zorzi attacca la Isoardi e urla, momento sconvolgente – VIDEO

“Perché se siamo una comunità bisogno essere uniti nel bene e nel male“, ha sentenziato l’attore per concludere uno dei primi confronti con la showgirl Angela Melillo. La quale, dopo i alcuni tentativi messi in atto per cercare di scuoterlo dalle sue intenzioni a voler restare attualmente in volontario isolamento, ha preferito arrendersi. Successivamente lei stessa confiderà alle telecamere come questo atteggiamento di Brando possa trattarsi di una celata strategia, camuffata dal bisogno di voler “guardare dentro di sé“.

Questo “accanimento” verso il comportamento restio di Giorgi pare sia andato intensificandosi dopo la sfortunata uscita di scena del conduttore televisivo Beppe Braida. Infatti al momento dei saluti Brando non ha condiviso il suo dispiacere con gli altri membri, ma limitandosi a prendere la sua dose giornaliera di sostentamento è tornato da dove era venuto.

In particolar modo a criticare l’atteggiamento dell’attore si sono esposti sia Andrea Cerioli che Gilles Rocca. Proprio Gilles, alludendo al suo modo di fare come al tipico comportamento di un egoista, ha deciso di affrontarlo direttamente. “Non è stato bello che hai preso del riso e sei andato via. Hai fatto l’ennesima figura di…”. A quel punto Giorgi non è riuscito a trattenersi. Sentendosi offeso e sbeffeggiando Gilles. Definendolo “il capobranco”.

A discussione cessata Brando ha respinto anche Fariba Tehrani, avviatasi verso di lui per portargli un’altra dose di riso. “Meglio di no, altrimenti oggi lo rispedisco in Italia a calci nel…”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Per scoprire la verità sulla questione ed assistere al contempo all’eventuale confronto tra lui e gli altri concorrenti bisognerà attendere la diretta di questa sera. Dopo la messa in onda della trasmissione di intrattenimento, guidata dagli amatissimi Michelle Hunziker e Gerry Scotti, con “Striscia La Notizia”.