Isola, Ilary Blasi parte a bomba sulla concorrente: “Sta bocca larga!”

Isola dei Famosi, Ilary Blasi parte a bomba. La conduttrice non si trattiene e dice quello che pensa su Fariba, madre di Giulia Salemi

Ilary Blasi ha preannunciato una puntata scoppiettante e ricca di colpi di scena. La conduttrice ha anticipato al pubblico che, nel corso di questa puntata, le vere protagoniste saranno proprio le tre concorrenti eliminate dal televoto. Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile, denominate le tre “Amazzoni”, avranno la possibilità di confrontarsi con i naufraghi rimasti in gioco, e di certo questa sarà l’occasione per dirsi in faccia quello che realmente pensano gli uni degli altri.

L’esistenza di Playa Esperanza, fino a questo momento, è stata tenuta all’oscuro. Tuttavia, come ricordato dalla Blasi in apertura di puntata, non tutti i naufraghi che erano a conoscenza del fatto sono riusciti a mantenere il riserbo. Ilary, non trattenendosi, ha avuto da ridire sulla concorrente Fariba, madre di Giulia Salemi, e le ha riservato appellativi non proprio lusinghieri.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi non risparmia la concorrente: “Sta bocca larga!”

All’Isola dei Famosi, mantenere un segreto si sta rivelando un’attività sicuramente non facile. La conduttrice, che voleva nascondere ai naufraghi l’esistenza di Playa Esperanza, si è ritrovata più volte a nominarla accidentalmente, e lo stesso ha fatto l’opinionista Tommaso Zorzi. Sulla spiaggia, ad essere ospitate sono le tre concorrenti eliminate dal televoto: Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile. Le naufraghe, che hanno accettato la sfida proposta dagli autori, si stanno giocando la possibilità di rientrare in gara.

Questa sera, Ilary ha promesso alle tre “Amazzoni” un chiarimento con i concorrenti con cui hanno avuto dei dissapori. Molto atteso è il confronto fra Vera Gemma e Awed, con cui la naufraga sembra avere dei conti in sospeso. Ilary, in apertura di puntata, ha spiegato al pubblico che cosa sta per accadere: “Le tre Amazzoni di Playa Esperanza parleranno con i naufraghi, che finalmente scopriranno dell’esistenza di questa spiaggia“. Successivamente, la conduttrice ha fatto un’osservazione che ha lasciato il pubblico di stucco: “Beh, non è che proprio non se lo immaginassero. C’è infatti una concorrente che si è lasciata scappare un sacco di cose… Fariba, ‘sta bocca larga!“.

La mamma di Giulia Salemi, parlando con i compagni d’avventura, ha infatti nominato involontariamente la spiaggia, su cui sia lei che Ubaldo hanno trascorso diversi giorni prima di poter entrare in gara. Di certo, con simili premesse, la puntata non potrà che migliorare.