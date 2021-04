Justine Mattera sotto la giacca non ha nulla: la FOTO toglie il fiato

Justine Mattera colpisce ancora. Nell’ultimo post regala uno scatto superlativo in cui si mostra in tutta la sua bellezza: impossibile restare indifferenti

Justine Mattera è una bellezza intramontabile. All’alba dei 50 anni la showgirl statunitense non smette di incantare i suoi fan con una bellezza davvero invidiabile.

Arrivata in Italia con tenacia e determinazione, ha ben presto conquistato il mondo dello spettacolo nostrano, In particolare, la bella americana è riuscita a catturare l’attenzione di Paolo Limiti, il noto conduttore televisivo diventato poi suoi marito.

Nel suo show, Justine interpretava Marilyn Monroe: la sua raffinatezza e la sua straordinaria bellezza le calzavano a pennello, come dimenticarla?

Così, Justine conquistò Paolo Limiti: i due convolarono a nozze e restarono sposati per due anni dal 2000 al 2002. L’amore tra la giovane showgirl e il compianto conduttore fu qualcosa di magico: ancora oggi Justine lo ricorda con tanto affetto.

Justine Mattera senza veli toglie il fiato: la giacca vola via

Ma Justine è andata avanti: adesso ha una splendida famiglia e un aspetto davvero invidiabile. Merito del suo costante allenamento: ogni giorno si allena e pratica diversi sport, motivando tutti i fan che la seguono con ammirazione.

La sua principiale piazza rimane quella dei social. Su Instagram, dove conta circa 500mila follower, regala foto davvero sensuali. Nell’ultima la vediamo indossare un trench colorato che rimane aperto: sotto Justine non ha nulla!

Una foto piccante, provocatoria ma estremamente raffinata. A 50 anni infatti, Justine riesce a mantenere una grande eleganza senza rinunciare alla sensualità. Ogni donna dovrebbe sentirsi libera e sexy come la nostra Justine: è proprio questo il messaggio che la showgirl cerca di trasmettere ai suoi follower

Non è mai troppo tardi per amare noi stesse: eccolo il suo motto, puro ed estremamente veritiero. Noi di Yeslife non possiamo che ringraziarla per la sua tenacia e la sua motivazione: una forza della natura!