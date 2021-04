La Vita in Diretta, Carolyn Smith: cosa faceva la madre per la Regina

La ballerina e insegnante di danza Carolyn Smith racconta ad Alberto Matano dei retroscena della famiglia reale inglese durante la puntata del 12 aprile di “La Vita in Diretta” quasi interamente dedicata alla morte del Principe Filippo.

Carolyn Smith, ballerina e coreografa di origini scozzesi, fa un racconto molto speciale della famiglia reale e parla al giornalista e conduttore Alberto Matano della relazione che intercorreva tra la sua famiglia e quella dei reali britannici.

Il racconto di Carolyn Smith: “Mia mamma stava a corte”

La ballerina e coreografa scozzese Carolyn Smith, nata a Glasgow nel 1960, è in collegamento con Alberto Matano e gli racconta qualcosa di molto speciale a proposito del rapporto tra la sua famiglia e la Royal family.

“Io sono stata molto fortunata – dice Carolyn – perché quando mi sono spostata dalla Scozia a Londra per studiare danza mia mamma ha lavorato con la Regina Madre cioè con la madre della Regina Elisabetta II. Io le avevo conosciute entrambe in Scozia però ho avuto il privilegio di conoscere Diana dentro la cucina Clarence House“.

Per la Regina Madre, la mamma di Carolyn Smith era una semplice serva, “una domestica molto umile“. “Però – spiega la ballerina – io sono molto orgogliosa di questo perché per entrare a lavorare per la Royal Family loro fanno tutte le indagini dentro la famiglia e la mia non aveva nulla da nascondere“.

Alberto Matano chiede a Carolyn quale fosse il rapporto tra Filippo e la defunta Lady Diana. “Io l’ho conosciuta – racconta Carolyn – ero in cucina e aspettavo mia madre che finisse di lavorare e lei è venuta in cucina con le cuffie ascoltando musica e mi ha salutata. Forse per la prima volta in vita mia sono rimasta senza parole. Lei era una persona fantastica che tutta la nazione britannica ricorderà”.

Poi la ballerina racconta del rapporto tra Diana e Filippo considerandoli due outsider che si sono capiti. “Filippo è il vero rivoluzionario della famiglia, per me è un rockettaro, è stato fantastico“.