Laura Chiatti, diventata famosa con il noto film Ho voglia di te insieme a Riccardo Scamarcio. Il suo debutto è avvenuto però anni prima con la soap Un posto al Sole. Ad oggi Laura è tra le attrici più apprezzate e richieste in Italia. Oltre ad aver fatto una carriera fantastica, da qualche anno la Chiatti si è sposata con il noto attore Marco Bocci, ed è diventata mamma di due bambini. Proprio in merito alla nascita dei suoi figli, la Chiatti ha raccontato com’è cambiata l’intimità con il marito.

Le rivelazioni intime di Laura Chiatti con Marco Bocci

I due attori si sono sposati nel 2014 e la loro storia è iniziata grazie a una telefonata di lui che ha usato come tattica di approccio per chiedere un’appuntamento alla bella Laura. Poco dopo hanno dunque deciso di sposarsi e l’anno dopo è nato il loro primo figlio Enea. L’anno successivo è arrivato il secondo Pablo. La Chiatti ha sempre parlato molto bene della maternità, sostenendo che le ha cambiato la vita in meglio e che ha conosciuto il vero amore così. Perché solo i figli sono in grado di darti quell’amore unico e per tutta la vita. Tuttavia questo ha un prezzo, ed è il sacrificio della propria indipendenza.

Tutto scende in secondo piano, il lavoro e i propri bisogni. Una delle prime cose che viene messa a dura prova con l’arrivo di un bebè è l’intimità di coppia, come spiega Laura. Pertanto il tempo che si dedicava prima al sesso si riduce drasticamente, da due volte al giorno a due volte a settimane come ha detto scherzando l’attrice. I figli stancano, sopratutto quando sono piccoli e bisogna accudirli ogni istante e non fanno nemmeno dormire.

Poi crescono e diventano incontrollabili perché potrebbero entrare in camera da un momento all’altro. Certo non è facile ritagliarsi del tempo per stare insieme, alcuni devono anche andare in albergo per avere un pò di privacy. Però anche se è difficile e cambia la vita, sicuramente i figli sono la gioia più bella.