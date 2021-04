Laura Pausini e una pagina della sua vita non facile. Affianco a lei chi l’ha lanciata nella musica, Pippo Baudo l’ha fatta curare

Laura Pausini si prepara alla grande notte degli Oscar. La cantante romagnola conosciuta in tutto il mondo, dopo aver vinto il Golden Globe per la sua canzone “Io sì” colonna sonora del film di Edoardo Ponti, La vita davanti a sé, adesso si prepara a vivere un’altra notte magica. Una notte, quella degli Oscar ai quali è stata nominata come miglior canzone originale sempre con lo stesso brano, che la consacrerà, vittoria o meno della statuetta, ancora di più nell’olimpo dei grandi.

Lei oggi è una star mondiale, forse la cantante italiana più famosa al mondo, ma rimane pur sempre con i piedi per terra, con tanta ansia prima di salire sul palco proprio come quando è arrivata per la prima volta, nel 1993, sul palco di Sanremo con la sua “La solitudine”.

“Dopo 28 anni di carriera, tremo ancora all’idea di parlare con Pippo Baudo, mentre mi trovo a mio agio a chiacchierare con Beyoncé” ha detto, come riporta Vanity Fair, la compagna di Paolo Carta durante la conferenza stampa organizzata per la nomination all’Oscar.

Laura e Pippo Baudo hanno poi un rapporto speciale. Il grande presentatore è stato per lei una presenza molto importante grazie al quale ha superato un periodo molto duro della sua vita. Voi lo sapete? È stata la stessa cantante a rivelarlo.

Laura Pausini, la confessione: “Quattro mesi terribili”

L’aiuto di Pippo Baudo per Laura Pausini è stato preziosissimo. Lo scorso anno, infatti, la cantante candidata agli Oscar ha raccontato di aver dovuto combattere con una malattia, un problema che le ha fatto rischiare di perdere la voce. E proprio grazie al supporto del suo amico presentatore è riuscita a superare il tutto. Pippo Baudo ha accompagnato la Pausini fuori dall’Italia e l’ha aiutata a farsi curare.

Una pagina drammatica della sua vita che la cantante romagnola ha raccontato nel corso di una intervista a Radio DJ, ospite nel programma Deejay Chiama Italia.

Laura è rimasta senza voce, la cosa più preziosa che lei ha, per diverso tempo: “Questa esperienza mi ha traumatizzata – ha confessato – Sono stati quattro mesi terribili che mi hanno segnata”.

Ad aiutarla proprio colui che l’ha lanciata nel mondo della musica, Pippo Baudo che l’ha accompagnata in Austria per farla curare. Un problema che Laura ha superato alla grande ma dal quale ha imparato che prima di salire su un palco è bene far riposare la voce e per questo resta in silenzio tutto il giorno.