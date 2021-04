Giovane operaio muore in una villa sotto gli occhi del collega: indagano i carabinieri

Questa mattina, un operaio edile di 30 anni è morto mentre lavorava presso una villa privata a Galatina, in provincia di Lecce.

Un operaio edile di 30 anni è deceduto stamane a Galatina, in provincia di Lecce. La vittima, secondo le prime informazioni, stava lavorando alla costruzione di una piscina all’interno di una villa privata, quando sarebbe stata colpita alla testa da una parte di un camion intento a scaricare del materiale. Immediato l’allarme ai soccorsi che si sono precipitati sul posto potendo, purtroppo, solo constatare il decesso dell’operaio. Quanto avvenuto è ora al vaglio dei carabinieri che si sono occupati degli accertamenti del caso.

Lecce, colpito da un camion mentre lavora: muore operaio di 30 anni

Incidente mortale sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 12 aprile, a Galatina, comune in provincia di Lecce. A perdere la vita Luca Sedile, operaio di 30 anni residente a Collepasso. Stando a quanto riporta la redazione di Repubblica, il 30enne si trovava all’interno di una villa privata per dei lavori di costruzione di una piscina, quando sarebbe stato colpito alla testa da un elemento mobile di un camion che stava scaricando del materiale. Ad assistere alla scena, il collega alla guida del mezzo che ha subito lanciato l’allarme.

Presso la villa, sita lungo la strada provinciale tra Aradeo e Noha, sono arrivati in pochi minuti gli operatori sanitari del 118. Purtroppo per l’operaio edile non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso che sarebbe sopraggiunto sul colpo. Il collega, rimasto sotto shock per quanto accaduto, riferisce Repubblica, è stato accompagnato in ospedale per i controlli del caso.

Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri che hanno attivato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I militari dell’Arma hanno anche provveduto al sequestro del camion e di un bobcat che pare appartenesse alla vittima.

Nel silenzio che è dovuto nei momenti più difficili, Collepasso si stringe forte alla famiglia del giovane lavoratore… Pubblicato da Paolo Menozzi su Lunedì 12 aprile 2021

La tragedia ha gettato nello sconforto la comunità di Collepasso, il cui sindaco Paolo Menozzi, su Facebook ha scritto: “Quanto accaduto ci lascia attoniti e sgomenti. Esprimiamo sentimenti di profonda vicinanza ai familiari del giovane Luca a cui va l’abbraccio di tutta la comunità collepassese“.