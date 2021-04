Mariano Di Vaio, quanto guadagna sui social il modello e blogger

Mariano Di Vaio, il bellissimo modello e imprenditore guadagnerebbe cifre altissime per ogni post pubblicato.

Mariano Di Vaio, classe 1989 è di professione un modello. La sua bellezza unita a tanta caparbietà l’hanno portato a creare un business incentrato non solo sull’aspetto fisico. Desiderato da tantissimi brand, Mariano è uno splendido padre di tre figli nati dal matrimonio con Eleonora Brunacci, coniugi dal 2015.

Seguitissimo sui social, Mariano vanta ad oggi ben 6,3 milioni di followers. Ogni post è un concentrato di like, emoji a cuori e tanti commenti per il bel trentenne. Dalle foto di famiglia, immancabili e alle quali Mariano tiene particolarmente, alle foto professionali dove tra una posa seducente ed un’altra promuove i brand con i quali collabora.

Mariano Di Vaio, svelati i guadagni social del modello

Per Mariano Di Vaio anche casa propria diventa un set fotografico: fra i tanti, lo scatto proposto sui social insieme ai figli – in occasione della Festa del Papà – tenerissima ma con tanto di tag per Dolce&Gabbana. Mariano insomma, convince proprio tutti.

Un’attività fiorente che lo fa entrare di diritto nella lista dei 10 top influencer italiani e precisamente piazzandosi al quarto posto, subito dopo Fedez. Per il blogger originario di Assisi ogni post diventa fonte di un rilevante guadagno, si parla infatti di ben 17.900 euro.

L’imprenditore ha altresì fondato – al pari della “collega” Alessia Marcuzzi – un brand tutto suo che si chiama Nohow, che tratta di abbigliamento casual, fresco e giovanile.

Spesso è lo stesso modello che propone outfit accattivanti che riscuotono sempre successo.