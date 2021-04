Miguel Bosè stupisce, rivelazioni inaspettate: dalla droga al negazionismo

Miguel Bosè ha stupito il pubblico con una serie di confessione inaspettate. Dalla sua visione sulla pandemia ai problemi legati alla droga.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BOSÉ_INSTAMATRIX (@miguelbose)

Miguel Bosè ritorna sugli schermi dopo un periodo di stop. Ospite nella trasmissione spagnola La Sexta è stato protagonista di un’intervista che ha fatto il giro del mondo. L’artista entrato in studio ha richiesto la possibilità di togliere la mascherina. Miguel ha argomentato questa volontà per rispettare la sua posizione negazionista.

“C’è un disegno che non si vuole rivelare, questa è la verità”, le parole di Bosè. L’artista ha perso la madre Lucia Bosè all’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo scorso 23 marzo si è spenta nell’ospedale di Segovia.

In merito al terribile lutto ha espresso il suo punto di vista: “E’ stato qualcos’altro ad ucciderla, non di ceto il virus. Non parlo, perché se lo facessi, direi cose molto pericolose per chi doveva curarla”.

LEGGI ANCHE > Maddalena Corvaglia, sollevamento spaziale e lato A in vista: la perfezione – FOTO

Miguel Bosè: le rivelazioni sulla sua tossicodipendenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BOSÉ_INSTAMATRIX (@miguelbose)

LEGGI ANCHE > Tale e Quale show, Lidia Schillaci è Mina, identica: pubblico in piedi in tripudio – FOTO

Oltre ai temi vaccini e covid, Miguel ha stupito il pubblico con altre rivelazioni inaspettate. In particolare ha confessato le problematiche legate alla droga. Una dipendenza sorta a termine di una relazione finita avvenuta negli anni Ottanta. Da lì un periodo nero per l’artista che tra feste, alcool e stupefacenti lo ha segnato profondamente.

“Credevo facesse parte della mia creatività, che fosse necessario per il mio percorso. Ma le droghe smettono di essere tue alleate e diventano il tuo nemico”, il racconto di Bosè.

Ai microfoni del format spagnolo ha confessato di aver fatto uso di cocaina ogni giorno. Un tunnel da cui l’artista è riuscito a tirarsi fuori da sette anni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BOSÉ_INSTAMATRIX (@miguelbose)

Ha raccontato inoltre il dolore sentimentale vissuto in seguito alla rottura con il suo compagno Nacho Palu. Pur non nominandolo direttamente, si è aperto ripercorrendo la battaglia giudiziari per l’affidamento dei loro figli. Infine l’annuncio del suo ritorno sul palco per il prossimo anno.