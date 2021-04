Paolo Bonolis com’era: sul web spunta la foto inaspettata, incredibile

Vi ricordate Paolo Bonolis com’era più di dieci anni fa? Sui social gira una foto che vi lascerà senza parole, la reazione dei fan

L’11 aprile è andata in onda la prima puntata in prima serata di Avanti un altro che ha visto giocare per beneficienza i concorrenti del Grande Fratello Vip. Per Mediaset è stato un esperimento che a quanto pare però è piaciuto al pubblico italiano che segue ogni giorno il quiz televisivo con entusiasmo. Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono ormai una coppia assodata, ma vi ricordata come erano i due qualche anno fa? La foto vi sorprenderà.

LEGGI ANCHE>>>Barbara d’Urso: chi prenderà il suo posto nella prossima stagione, l’indiscrezione

Paolo Bonolis com’era a cinquant’anni? – FOTO

LEGGI ANCHE>>>Cani Vip, conoscete il cane di Michelle Hunziker? Tutto su Odino

Quest’anno Paolo Bonolis compirà sessanta anni, un bel traguardo per il conduttore dalla battuta facile e dallo sguardo ammiccante. Nell’attesa della grande festa, se ci sarà, noi però vogliamo ripercorrere alcuni momenti salienti della sua carriera televisiva. Tra questi la sua conduzione al Festival di Sanremo 2009. All’epoca aveva appena quarantotto anni, ma vi ricordate com’era? Cosa è cambiato? E’ stato proprio il presentatore, per molti il re di Mediaset, a pubblicare qualche tempo fa due foto a confronto, una del 2009 e una del 2019. Da un lato indossava un completo in onore di Sanremo, con qualche ruga in meno e qualche capello in più, dall’altro con lo stesso vestito ma con dieci anni in più. Il tempo passa ma la sua classe e ironia restano immutati, Paolo Bonolis rimane per il pubblico italiano uno dei presentatori e showman più in voga del momento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Luca Laurenti è il suo pilastro e insieme formano una coppia fantastica, un punto di riferimento per la televisione italiana e i telespettatori che giorno dopo giorno continuano a seguirli come fosse la prima volta. I due sono ormai una garanzia e Mediaset sa come investire su di loro.