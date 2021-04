Giovane madre ritrovata senza vita in un appartamento: è giallo

La polizia di Perugia sta indagando sulla morte di una giovane madre, ritrovata senza vita nella mattinata di ieri in un appartamento di amici.

Giallo a Perugia, dove una giovane madre è deceduta mentre si trovava a casa di alcuni amici, dove aveva trascorso la notte. Lanciato l’allarme, nella mattinata di ieri, presso l’abitazione sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per la donna. Adesso da chiarire quali siano le cause che hanno provocato il decesso della 27enne, sul cui corpo non sono stati trovati segni di violenza. Sull’accaduto sono in corso le indagini di polizia.

Perugia, giovane madre ritrovata senza vita in un appartamento: indaga la polizia

Nella mattinata di ieri, domenica 11 aprile, una giovane donna è stata ritrovata senza vita in un appartamento di Perugia. La vittima sarebbe una 27enne ecuadoriana madre di due figli. Secondo quanto riporta la redazione di Perugia Today e la stampa locale, la donna aveva trascorso la notte in casa di amici, un appartamento nella zona di Fontivegge, dove ieri mattina, dopo le segnalazioni, sono arrivati gli operatori sanitari del 118. Il personale medico ha provato a rianimare la giovane, ma ogni tentativo è risultato inutile.

Intervenuti anche gli agenti di Polizia che hanno avviato gli accertamenti e le indagini per ricostruire l’accaduto e risalire alle cause del decesso. In tal senso, l’autorità giudiziaria ha disposto sul corpo, che all’arrivo dei sanitari non presentava segni di violenza, l’esame autoptico. Dai primi riscontri, riporta Perugia Today, pare che la donna potesse essersi recata presso l’abitazione per prendere parte ad una festa illegale. Per via delle misure restrittive, imposte per evitare il contagio da coronavirus, party e assembramenti sono vietati.

Gli inquirenti stanno anche cercando di capire se la donna possa aver assunto sostanze stupefacenti o alcolici mentre si trovava nell’appartamento.