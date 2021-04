Principe Filippo, le dediche dei nipoti Harry e William commuovono il mondo. Qualche giorno fa l’Inghilterra ha pianto la scomparsa del consorte della Regina Elisabetta, ma oltre a questo è stato anche un nonno tanto amato

Sono trascorsi un po’ di giorni da quando il Principe Filippo è scomparso, lasciando una nazione che lo ha amato tanto, una moglie che gli è stata accanto per tutta la vita e dei nipoti e bisnipoti che gli hanno voluto bene e che lo hanno sempre visto solo come un nonno amorevole con cui divertirsi. Sia Harry che William hanno deciso di scrivere qualcosa per omaggiare la vita del loro nonno e queste dediche hanno commosso il mondo.

Harry e William ricordano il Principe Filippo: “Ciao nonno”

“Il secolo di vita di mio nonno è stato definito dal servizio: al suo Paese e al Commonwealth, a sua moglie e alla regina e alla nostra famiglia” scrive il Principe William, pubblicando una foto in cui suo nonno è insieme al piccolo George. “Mi sento fortunato per aver avuto non solo il suo esempio a guidarmi, ma anche la sua presenza durante gli anni della mia vita adulta, sia nei momenti belli che nei giorni più difficili” continua William. “Sarò sempre grato che mia moglie abbia avuto così tanti anni per conoscere mio nonno e per la gentilezza che le ha mostrato. Non darò mai per scontati i ricordi speciali che i miei figli avranno sempre del loro bisnonno che veniva a prenderli con la sua carrozza, a loro ha potuto mostrare il suo contagioso senso dell’avventura così come il suo malizioso senso dell’umorismo! Mio nonno era un uomo straordinario e faceva parte di una generazione straordinaria. Catherine e io continueremo a fare quello che avrebbe voluto e sosterremo la regina negli anni a venire. Mi mancherà mio nonno, ma so che vorrebbe che andassimo avanti con il lavoro“.

Anche il Principe Harry lo ha ricordato con delle dolcissime parole: “È stato mio nonno: maestro di vita, di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla fine. Grazie nonno per il tuo servizio, per la tua dedizione alla nonna e per essere sempre stato te stesso“.