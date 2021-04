Vi siete mai chiesti quanto guadagna un agente immobiliare? I numeri

Quanto guadagna un agente immobiliare: un calcolo non facile che dipende da tantissimi fattori che entrano in gioco: ecco quali sono

La figura dell’agente immobiliare, oggi, è diventata essenziale per acquistare o affittare una casa, soprattutto nelle grandi città. Una volta il rapporto era diretto tra acquirenti e proprietari, oggi le cose sono cambiate e solitamente le trattative riferite ad un immobile vanno gestite sempre tramite un intermediario.

È in questa figura che si racchiude l’agente immobiliare, un ruolo che oggi non è facile ricoprire. Serve uno specifico titolo per lo svolgimento di questa professione che richiede la conoscenza di norme del settore che si è fatto sempre più stringente. L’esperienza dunque non basta ma serve anche la preparazione per poter lavorare in una agenzia specialistica

Servono dei requisiti specifici per potervi accedere come la cittadinanza o la residenza italiana che deve essere la stessa della provincia della Camera di commercio a cui si è iscritti, il diploma scolastico e l’assenza di condanne penali e sanzioni amministrative. Da aggiungere poi che c’è l’obbligatorietà assicurativa per la professione che può essere svolta solo dopo la concessione della licenza che si consegue dopo la frequenza e il superamento di un corso di formazione.

Ma questo non basta: è necessario sottoporsi a delle prove, due scritte e una orale. E dopo tutto questo percorso è lecito chiedersi quanto guadagna un agente immobiliare? Ne vale la pena intraprendere questa profesisone? Lo scopriamo insieme.

Quanto guadagna un agente immobiliare? Le cifre

Rispondere alla domanda quanto guadagna un agente immobiliare non è cosa facile. Ci sono diversi fattori che incidono sul suo guadagno. Innanzitutto è da capire se viene pagato con un fisso mensile più la provvigione in base ai contratti chiusi, oppure solo a provvigione o se è assunto dall’agenzia per la quale lavora solo con uno stipendio fisso.

Solitamente il fisso parte dalle 500 euro a salire, può arrivare a 700 come anche a 1500 euro come sottolinea il sito bonifico.org. Poi ci sono anche le provvigioni che l’agenzia ricava dalla vendita fatta a seconda del valore dell’immobile, venduto o anche affittato.

È normale che le provvigioni sono variabili in base a diversi fattori, anche in base alle città nelle quali ci si trova. Diciamo che parte da un 6%, come sottolinea money.it fino ad arrivare anche al doppio.