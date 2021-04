Quanto valgono oggi le banconote da mille lire? La risposta è sorprendente

Eravamo abituati ad averle sempre in tasca da ragazzini e oggi magari giacciono in cantina. Ma le banconote da mille lire possono valere una fortuna

In tantissimi ricordano con nostalgia le vecchie Lire, e non solo per il potere d’acquisto che possedevano. Si tratta delle banconote con cui molti sono cresciuti e hanno imparato a far di conto. In quanti hanno ricevuto le prime paghette con le mille lire? Se negli anni Novanta bastavano per comprare un cono gelato, oggi la stessa banconota potrebbe valere molto, molto di più.

Col passaggio all’euro nel 2002, tanti italiani hanno conservato in casa qualche esemplare delle vecchie banconote come ricordo del vecchio conio, senza pensare di star mettendo da parte un piccolo tesoro. Oggi infatti i collezionisti sono sempre più interessati ad accaparrarsi qualche banconota che nel frattempo è diventata vintage.

Quanto valgono mille lire? La risposta è sorprendente

La classica banconota da mille lire raffigurava l’educatrice e pedagoga Maria Montessori. Ma l’esemplare più pregiato della moneta è un altro. Si tratta di un’edizione speciale, emessa dalla banca d’Italia a partire dal 1962. Riconoscerla non è difficile: sul fronte vi è raffigurato il compositore Giuseppe Verdi.

Se possedete una simile banconota in buono stato di conservazione, potreste rivenderla e guadagnare fino a 1000 euro. Se invece presenta segni d’usura, il valore scende a 700 o 800 euro, fino a un minimo di 500. Molto preziosa anche l’edizione delle mille lire raffigurante l’esploratore Marco Polo, stampata dal 1982 al 1991: anche questa può fruttare circa 500 euro.

Perciò, il consiglio è di andare a cercare qualche esemplare di mille lire fra le scatole contenenti i vecchi ricordi. Magari anche voi troverete un piccolo tesoro legato al vecchio conio.