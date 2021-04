Hai mai pensato di diventare rapper? Il rap è il tuo genere di musica preferito? Scopri con questo test a chi assomiglieresti

Hai mai pensato di essere un rapper? Se lo fossi a quale assomiglieresti di più tra quelli di successo? Rispondi alle domande di seguito e scopri qual è l’artista che fa per te.

A) Tra questi rapper chi vorresti come mentore?

J-Ax. So tutte le canzoni degli Articolo 31. Fabri Fibra. Un collega dalla carriera lunga e notevole. Frankie Hi-nrg mc. Canzoni pacate, ma arrivano al punto.

B)Ad Halloween/Carnevale da che cosa ti travesti?

Barbara d’Urso. Spero non mi venga una paralisi facciale con i Carmelita Smack! Marilyn Monroe. Un’icona del cinema dalla vita personale tragica. Non mi travesto. Tutti i giorni indosso la maschera del sorriso.

C) L’agente che ti ha notato ti consiglia di vestirti in modo diverso. Vuole valorizzare la bella ragazza che sei. Ti propone alcuni cambiamenti. Che fai?

Accetti. In fondo sei inesperta e ammetti che un paio di dritte sullo stile non ti farebbero male. Ascolti e valuti. Magari chiedi anche a mamma e ad altre amiche cosa ne pensano. No. Come ve lo devo dire che non voglio andare in tv?

D) Con la tua amica hai un gruppo musicale. Siete bravissime. Tu canti e la tua amica suona. Vi nota un agente. Vi fa ottenere un’audizione in TV. Decide però di presentarvi non tanto come un gruppo, ma solo te come solista accompagnata da un’amica. Quindi l’attenzione sarà tutta su di te. Assieme andrete in onda, ma tu sarai il centro dell’attenzione. La tua amica si risente molto. Che fai?

Accetto e dico alla mia amica di non essere egoista. Insomma siamo una squadra ed insieme andiamo in tv. Suoniamo ancora assieme e cosa vuole? Colpa tua se l’agente pensa che sia meglio così? Accetto, anche se cerco di parlare con l’agente e di lasciare il nome originale dalla band. Se siamo arrivate da qualche parte è grazie al vostro lavoro comune. Non ci stai. Ti fa già solo schifo l’idea di andare ad un talent…

E) Inizi a vendere tantissime copie di dischi. La gente ti ama. Ti chiedono selfie in strada e sei una celebrità. Un personaggio famoso molto bello ti corteggia e ci sta con te. Tu hai dei dubbi sulla sua sincerità perché temi che ti possa usare. Che fai?

Mi fido e vediamo dove andrà questa relazione. Mi confido con mamma e le amiche. Saranno loro a decidere e valutare come è questo qua. Sicuramente ci sta con me perché sono anch’io ora famosa, ma chi ha detto che anch’io non usi lui?

F) Qualsiasi sia la tua proposta, il tuo idolo rifiuta la tua canzone e ti propone di cantare con lui/lei un brano che non ti piace per niente. Accetti lo stesso?

Sì, ma cerco di spuntare che potrò mettere almeno un paio di mie rime. D’altronde se mi vuole nella canzone significa che vuole il mio stile. No? Sì, è un grandissimo onore. Alla fine sulla canzone cambierai idea… No, rifiuto la collaborazione.

G) Il tuo idolo musicale ti chiede di cantare con lei/lui. Hai questa grandissima occasione, puoi proporre una nuova canzone. Di cosa parla la canzone?

Una canzone divertente della nostra società. Prendi in giro sia il tuo idolo sia te stessa. Una canzone d’amore finita male. Una canzone di denuncia sociale.

Le risposte: Quale rapper sei?

Se hai fatto il quiz e hai risposto nella maggior parte dei casi il numero 1, sarai senz’altro più vicino a Fedez. Il gossip fa parte di te e non puoi vivere senza social. La televisione per te è un’arma potente attraverso cui apparire, specie se in compagnia del partner. Colori, trash, allegria e spensieratezza sono le tue caratteristiche fondamentali. Se le tue risposte sono per la maggiore il numero 2 sarai Emis Killa. L’artista di strada che racconta le sue storie s’amore, il dolore e la vita. La rima è fondamentale e la musica è la tua più grande passione. Dalle tue canzoni esce fuori il meglio e il peggio di te.

Per chi ha seguito la strada del numero 3, ci saranno Quelli di strada. Non aspiri alla televisione, ti piace rappare in giro per strada da solo o in compagnia. Temi affrontati? Violenza, strada, dolore, droga e sesso.