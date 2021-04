Incendio in un appartamento: morta una donna, grave il figlio

Questa mattina, una donna è morta ed il figlio è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incendio divampato all’interno del suo appartamento di Roma.

Una donna ha perso la vita ed il figlio è rimasto gravemente ferito in seguito ad un terrificante incendio divampato in un appartamento a Roma. È accaduto questa mattina nel quartiere Eur della Capitale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, i soccorsi del 118 ed i carabinieri. Non sono ancora chiare le cause che hanno dato origine alle fiamme e non si conosce l’identità della vittima.

Leggi anche —> Giovane madre ritrovata senza vita in un appartamento: è giallo

Roma, scoppia un incendio in un appartamento dell’Eur: morta una donna, grave il figlio

Leggi anche —> Pensionato uccide famiglia e proprietari di casa: le indagini sul movente della strage

Nella mattinata di oggi, lunedì 12 aprile, un terribile incendio ha avvolto un appartamento di un edificio dell’Eur, quartiere di Roma, in via Grotte d’Arcaccio. All’interno dell’abitazione si trovavano una donna ed il figlio. Stando a quanto riporta la redazione de Il Messaggero, le fiamme hanno avuto origine in una delle camere da letto e si sono propagate per tutta la casa intrappolando i due.

Dopo le segnalazioni, sul luogo della tragedia sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. I pompieri hanno domato le fiamme facendo irruzione nell’appartamento dove hanno ritrovato madre e figlio. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso, mentre il figlio è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Sant’Eugenio della Capitale, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia Eur che, insieme ai pompieri stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per capire quali siano state le cause che hanno fatto scoppiare l’incendio.