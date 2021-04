La città di Roma in queste ore è teatro di scontri fra la polizia e i manifestanti di “IoApro” arrivati da tutt’Italia

I manifestati di “IoApro” sono arrivati a Roma da diverse parti d’Italia con lo scopo di portare le proprie richieste fin sotto il palazzo di Montecitorio. Per evitare che il gruppo si avvicini alla sede della Camera dei Deputati è stato messo in campo un consistente schieramento di forze dell’ordine. A quanto pare fra la folla si troverebbero anche diversi rappresentanti di Casapound. Il gruppo di estrema destra, al grido di “riaperture subito“, ha raggiunto il luogo d’incontro a piazza San Silvestro. La richiesta è quella di poter raggiungere Montecitorio per far sentire ai politici la propria voce. “Non siamo partite Iva, siamo persone con delle famiglie – ha dichiarato uno dei manifestanti che ha raggiunto la capitale da Napoli – qui ci stanno negando anche il diritto di manifestare“. Le forze dell’ordine hanno infatti predisposto un cordone proprio a piazza San Silvestro per impedire al gruppo di recarsi sotto il Parlamento.

LEGGI ANCHE -> Sparatoria davanti all’ospedale: un morto e un ferito

I manifestanti di “IoApro” bloccati a Roma

LEGGI ANCHE -> Usa, ragazzo afroamericano ucciso da un agente: nuove proteste contro la polizia

Alla manifestazione di “IoApro” sono accorse centinaia di persone da qualsiasi parte d’Italia contravvenendo alle limitazioni imposte sullo spostamento fra regioni. Alla stazione Termini di Roma sono state fermate ed identificate tredici persone che erano dirette a piazza San Silvestro. Questo è infatti il luogo scelto dagli organizzatori da cui far partire il corteo non autorizzato con lo scopo di raggiungere Montecitorio. Al casello di Roma Nord, per un controllo, è stato bloccato un pullman con a bordo 39 persone, poi identificate, che erano dirette proprio al sit-in. Umberto Carriera, uno degli organizzatori di “IoApro” ha dichiarato che la manifestazione è nata con intenti pacifici. Lo scopo era di portare all’attenzione dei politici la triste realtà che in migliaia stanno vivendo. “Le forze dell’ordine hanno bloccato circa 800 persone sulle banchine della stazione – ha rivelato Carriera – per liberarli abbiamo dovuto mandare i nostri avvocati“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La manifestazione “IoApro“, che non è autorizzata, ha lo scopo di unirsi ed appoggiare il sit-in “Roma più bella” che ha invece ottenuto i permessi necessari. L’appuntamento è appunto sotto il palazzo di Montecitorio e i manifestanti sembrano non aver nessuna intenzione di desistere.