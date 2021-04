Zodiaco, i segni più indipendenti: per loro la libertà è tutto

Per loro la libertà è tutto e nessuno riuscirà mai a tapparli le ali. Quali sono i segni zodiacali più indipendenti e cosa rappresenta per loro esserlo

Per alcune persone la libertà rappresenta qualcosa di fondamentale che sta alla base di ogni aspetto della vita. Chiunque cerchi di intralciare il loro cammino provando a imporsi su di loro troverà la strada sbarrata. Non amano i vincoli e le restrizioni e cercano sempre di difendere la propria libertà e quella degli altri. Si battono spesso contro le ingiustizie e difficilmente si faranno influenzare dai pensieri altrui. Gli astrologi hanno individuato delle analogie tra alcuni segni zodiacali che risultano particolarmente sensibili a questo tema. Scopriamo quali di loro vengono considerati i più indipendenti di tutti.

I segni zodiacali più indipendenti

Tra i segni zodiacali più indipendenti troviamo l’Ariete, noto per la sua caparbietà che mostra anche nel difendere i propri ideali e la propria libertà. Non ama che gli venga detto cosa fare e per questo anche in ambito lavorativo predilige senza dubbio ambiti nei quali può esprimere appieno la propria creatività, senza che qualcuno cerchi di limitarlo. Costantemente alla ricerca di nuovi stimoli questo segno ama esplorare e sentirsi libero di poterlo farlo a proprio piacimento.

Anche i Gemelli rientrano tra i segni più indipendenti. Difendono il diritto di essere liberi di potersi esprimere come meglio credono, costantemente alla ricerca di emozioni che possano farli sentire vivi. L’entusiasmo che provano nei confronti della vita viene messo in mostra in qualsiasi situazione, purché il contesto nei quali si ritrovano riesca a stimolarli a dovere. Non amano sentirsi vincolati e questo li porta soprattutto nelle relazioni amorose a scappare dinnanzi a progetti di vita quali matrimonio o convivenza.

Poi troviamo lo Scorpione che tende a procedere sempre secondo i propri ideali e le proprie convinzioni. Cercare di fargli cambiare idea è molto complicato e influenzarlo nelle sue scelte è pressoché impossibile. Andrà sempre dritto per la propria strada, indipendentemente da tutto e tutti. Un segno tenace e sicuro di sé che mette al primo posto la propria indipendenza anche nelle relazioni. Solo se profondamente innamorato riuscirà a smorzare alcuni aspetti del suo carattere, pur facendo sempre in modo di preservare la sua libertà.

Un altro segno molto indipendente è il Sagittario che non permetterebbe mai a niente e a nessuno di tappargli le ali. Le persone nate sotto questo segno sono spesso considerate spiriti liberi, sempre pronti a farsi coinvolgere in avventure e viaggi, alla costante ricerca di qualcosa di nuovo e stimolante. Amano socializzare e creare dei legami ma allo stesso tempo non lascerebbero mai ad altre persone il potere di intralciare il proprio cammino.

Infine c’è l’Acquario, altro segno particolarmente autonomo che dinnanzi a un tentativo di imposizione tende a battersi o ad allontanarsi. Nessuno riuscirà mai a incastrarlo o a renderlo davvero dipendente. Anche in ambito lavorativo la sua libertà d’espressione viene prima di tutto. Non a caso si tratta di un segno in grado di scaturire idee originali e che spesso si ritrova a far sentire la propria voce dinnanzi a delle ingiustizie.