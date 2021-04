Sente una puzza strana al primo morso di pizza, la scoperta è vomitevole

Un uomo ha acquistato la pizza al taglio ma poco dopo ha sentito una strana puzza e ha scoperto un’orrenda sorpresa sotto la mozzarella

Non è una novità quella di corpi estranei all’interno del cibo, sempre più spesso ci giungono notizie di rinvenimenti macabri proprio dentro alcuni piatti che compriamo semplicemente al supermercato e che siamo abituati ad acquistare con regolarità senza farci troppi problemi sulla loro realizzazione.

Pensiamo però che queste situazioni avvengano solo fuori dai nostri confini nazionali, ci sbagliamo di grosso però. L’ultimo caso segnalato arriva direttamente da Roma, dove un uomo ha acquistato in una pizzeria alcuni tranci di pizza per lui e la sua famiglia ma ha fatto una scoperta agghiacciante non appena è rincasato.

Scoperta disgustosa sotto la mozzarella della pizza

Il protagonista della vicenda è un padre di famiglia che ha deciso di acquistare alcune pizze per lui e la sua famiglia. La scoperta è avvenuta nel momento in cui ha iniziato ad affondare la forchetta nell’impasto: delle blatte, alcune vive alcune no, erano presenti tra l’impasto e la mozzarella fumante. Ovviamente la vicenda, accaduta nel 2015, è stata subito denunciata sui social e avvisate le autorità sanitarie affinché svolgessero tutti gli accertamenti del caso.

Storie simili arrivano anche da oltre Manica, dove non molto tempo dopo una donna di 57 anni ha acquistato come sempre un piatto pronto di pollo nel supermercato sotto casa. Mentre stava mangiando però ha sentito una strana puzza ha trovato una cosa decisamente disgustosa.

Al suo interno c’era la carcassa di un topolino, una casa che nessuno si poteva immaginare. La signora inglese ha dichiarato di essersi sentita male e di aver vomitato ripetutamente più di una volta, e di aver chiamato i sanitari non appena si è ripresa dallo choc.