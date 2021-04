Gli spari sono avvenuti lunedì pomeriggio (12 aprile) di fronte all’ospedale di Henry Dunant. L’area è stata evacuata dalla polizia.

Un morto e un ferito: questo è il tragico bilancio della sparatoria avvenuta poco fa di fronte al centro di Henry Dunant. Siamo in Francia; precisamente nel XVI° arrondissement di Parigi, dove è ubicato l’ospedale privato e struttura geriatrica appartenente alla Croce Rossa francese. Secondo quanto riportano i media locali, la sparatoria è avvenuta nei pressi di rue Michel Ange 95 nelle prime ore di questo lunedì pomeriggio (12 aprile). Dopo la sparatoria l’aggressore è riuscito a scappare a bordo di un ciclomotore.

Le vittime della sparatoria

Stando a quanto riferiscono i media francesi, la tragedia è avvenuta intorno alle ore 13:45. Il bilancio segna due vittime. Colpito diverse volte alla testa, l’uomo è morto sul colpo; mentre l’altra vittima, una donna, è rimasta gravemente ferita. Quest’ultima è membro della squadra di sicurezza nella struttura geriatrica privata Henry Dunant, attualmente trasformato in centro di vaccinazione Covid-19. Anche la signora è stata stesa a terra con diversi colpi di arma da fuoco ed è stata urgentemente trasferita all’ospedale. I notiziari riferiscono che l’aggressore è riuscito a scappare in sella a uno scooter. Attualmente l’area è stata transennata ed evacuata: le forze dell’ordine riferiscono di aver aperto un’inchiesta per risalire all’identità del responsabile. Si attendono ancora aggiornamenti.

Le dichiarazioni ufficiali della polizia, riportate dalla testata Europe 1, sostengono che sia ancora prematuro collegare l’evento di oggi a un potenziale atto di terrorismo.

