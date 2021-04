Spray fai da te per pulire il cruscotto: come prepararlo in poche mosse!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come preparare uno spray fai da te per pulire il cruscotto. Tutti i dettagli.

Capita spesso di ricorrere agli autolavaggi per tenere pulita la vettura. Tuttavia, se questi sono molto utili per farci risparmiare tempo, molto spesso non ci lasciano davvero soddisfatti, soprattutto quando si parla della pulizia degli interni dell’auto. Un’ottima idea è quella di fare da soli, riordinando l’interno dell’auto.

Tra gli interni, la parte più scomoda è sicuramente il cruscotto. Infatti questa zona è un ricettacolo di polvere e germi. Inoltre spesso rappresenta una parte davvero difficile da pulire vista la sua delicatezza.

Rimedi naturali per pulire il cruscotto dell’auto

Esistono delle lozioni che potete preparare voi stessi, a casa, lozioni fai da te che non andranno a danneggiare assolutamente il vostro cruscotto.

Tra i rimedi casalinghi per pulire il cruscotto e lucidarlo il mix acqua e zucchero. Una soluzione fatta in casa in modo veloce e molto economico. In questo caso il procedimento è molto semplice e non vi resterà che procurarvi uno spray, dell’acqua e circa 100 mg di zucchero ogni litro di acqua.

Fate sciogliere lo zucchero nell’acqua e inserite la miscela nello spruzzino. A questo punto, prima dell’uso, dovrete andare ad agitare lo spray e versarlo sul cruscotto in modo del tutto uniforme. A questo punto vi servirà anche un panno in microfibra che avrà l’utilità di andare ad eliminare l’acqua zuccherata in eccesso, in modo che essa non si vada ad accumulare e diventare appiccicosa. Questo metodo è molto semplice e darà una nuova vita al vostro cruscotto.

Se, invece, volete un prodotto più potente, non dovrete far altro che procurarvi ½ tazza di aceto bianco, il succo di 1 limone, 200 ml di acqua e circa ½ cucchiaino di olio di oliva. Non dovrete far altro che andare a miscelare tutti gli ingredienti e inserirli in un contenitore spray. Dopodichè andrete a spruzzare il prodotto in modo uniforme sul vostro cruscotto avendo cura di andare ad asciugare il tutto con un panno in microfibra.

Questo prodotto è davvero molto utile per una pulizia molto più profonda del vostro cruscotto in quanto vi sono prodotti dalle forti proprietà antibatteriche come, ad esempio, il limone.