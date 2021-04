Tazenda, Gino a YesLife: “Tanta voglia ancora di fare musica”

La nostra video intervista a Gino Marielli, componente e fondatore dei Tazenda, il gruppo sardo che è tornato con un nuovissimo album

Trent’anni di carriera nel mondo della musica e un gruppo unico nel suo genere che porta in giro per lo Stivale e non solo le sue sonorità etno-pop rock con un costante riferimento alla musica tradizionale e alla lingua sarda. Loro sono i Tazenda che in tutti questi anni sono rimanesti fedeli al loro sound inconfondibile e un marchio di fabbrica che passa attraverso i suoni delle fisarmoniche diatoniche e delle chitarre elettriche.

Diversi i componenti che si sono alternati nel nucleo della band che è sempre stata ancorata ai due fondatori Gigi Camedda e Gino Marielli. Oggi la band è tornata al numero perfetto, il tre con la voce del gruppo Nicola Nite. Da pochissimo è uscito il loro nuovo album, il 20esimo della loro carriera.

Si chiama “ANTÌSTASIS”, contiene ben 11 brani inediti nei quali si incontrano tradizione e innovazione, tutti in lingua sardo-logudorese e italiano che mettono al centro la musica, quella che per la band è il motore di tutto, perché, come ci avevano già raccontato durante la conferenza stampa, per loro significa divertimento.

Su YesLife abbiamo avuto il piacere e l’onore di ospitare Gino Marielli, chitarra e voce dei Tazenda. Ai nostri microfoni ha raccontato questa nuova ripartenza e piccoli segreti della band.

Ciao Gino, chi sono i Tazenda oggi

Sono tre ragazzi sardi che hanno ancora tantissima voglia di fare musica

Il vero significato di Tazenda

È un pianeta lontanissimo, immaginario ma fantastico

La vostra canzone più famosa?

Spunta la luna dal monte

E l’ultimissimo singolo che avete lanciato?

La ricerca del tempo perduto

Ritornate con un nuovo album, dopo diverso tempo, come lo definisci in tre parole

Misterioso, inaspettato, divertente

La musica in questo momento, un atto di coraggio?

Sì, dovuto

Un nuovo album dopo 9 anni, paura, emozione o soddisfazione?

Soddisfazione di sicuro

E tra te, Gigi e Nicola chi è il più permaloso?

Gigi

E quello combinaguai?

Gigi

E se ti dico Modà, qual è la prima cosa che ti viene in mente?

Noi tre con Kekko in un ristorante di Milano che mangiamo e beviamo come assassini, divertendoci

Una platea piena di gente o 1 milione di follower su Instagram?

Una platea piena di gente.

FRANCESCA BLOISE

Per vedere l’intervista completa a Gino Marielli dei Tazenda guarda il video: