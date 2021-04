Tornano le “casalinghe” napoletane più famose d’Italia. Venerdì 9 aprile infatti è stato pubblicato il primo episodio di “The Real Housewives” Napoli in cui sette amiche (ma non troppo) si dividono tra sessioni intensive di shopping, party all’ultima moda e appuntamenti al centro estetico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Real Housewives di Napoli (@therealhousewivesdinapoli)

La seconda stagione di “The Real Housewives” ha preso il via e promette di farci divertire e, perché no, anche un po’ sognare. Il cast però non è al completo. Gli scorsi episodi hanno visto protagonista insieme con Stella, Simonetta, Raffaella, Maria Consiglio e Daniela anche la bella Noemi Letizia.

LEGGI ANCHE > Al via la seconda stagione di The Real Housewives: cosa succederà

Chi sono le “sostitute” di Noemi Letizia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Real Housewives di Napoli (@therealhousewivesdinapoli)

LEGGI ANCHE > The Real Housewives Napoli, la prima puntata è al vetriolo: pettegolezzi “chic”

Lei era la più giovane tra le “amiche” più cool di tutta Napoli. Purtroppo, però, come ha specificato Fatta Ruffini durante un’intervista all’agenzia Ansa, Noemi Letizia non ci sarà a causa dell’impossibilità di conciliare i suoi impegni di mamma con quelli del programma.

Al suo posto ci saranno due super donne: Januaria Piromallo e Alessandra Parlato. Chi sono le due protagoniste al posto della bella Noemi Letizia? Lo scopriremo subito.

Iniziamo dalla più giovane: Alessandra. Stando alle indiscrezioni filtrate lei è la “meno” vip tra tutte perché proviene dai Quartieri Spagnoli, un quartiere popolare di Napoli. Di lei sappiamo inoltre che è sposata e che adesso vive nel quartiere chic Chiaia insieme con il marito.

Non ha figli ma in compenso ha cinque cagnolini che le tengono la vita impegnata. Sulla sua biografia di Instagram apprendiamo che è un’insegnante e che si occupa di public relations per una villa vesuviana adibita a sala ricevimenti che si trova a Portici.

Infine, sappiamo che Alessandra è una vera e propria shopping addicted. Lei stessa ha dichiarato che considera lo shopping al pari di un lavoro. Sempre sulla sua bio Instagram leggiamo: “My greatest passion:MYSELF💍🛍💎“.

Di Januaria invece ci sono più informazioni non solo perché è più anziana della sua “collega” ma anche perché si è occupata in passato di giornalismo di costume e ha collaborato con diverse testate giornalistiche nazionali.

Il suo nome è un vero e proprio scioglilingua: Januaria Capece Piscicelli di Montebello dei duchi di Capracotta. Discendente da una famiglia nobile, Januaria Vive tra Milano, la Svizzera e il ventre di Napoli cioè il centro storico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Januaria Piromallo (@januaria_piromallo)

Lei è eccentrica ma anche provocatrice e sarà la vera anima naïf del gruppo. Ha due matrimoni falliti alle spalle e due figli che la amano. Anche lei, come le sue colleghe, ha fatto qualche ritocchino dunque almeno questo sarà un punto di contatto tra loro.