Tommaso Zorzi ad Avanti un Altro ma in una veste inedita: cosa farà e quando

La prima puntata di “Avanti un Altro pure di sera” ha visto contrapporsi parte del cast del GF Vip ad alcuni opinionisti. Grande assente Tommaso Zorzi che ha annunciato quando lo vedremo e in che veste

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avanti un Altro (@avantiunaltro_official)

Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno dato il via allo speciale di Avanti un Altro intitolato “pure di sera“, che andrà in onda per alcune settimane la domenica in prima serata. Puntate dedicate alla beneficenza che vedranno la partecipazione di ospiti speciali. La prima ha visto sfidarsi alcuni concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e alcuni noti opinionisti televisivi. Il pubblico non ha fatto a meno di notare l’assenza del protagonista indiscusso del reality, Tommaso Zorzi, ma esiste in realtà una spiegazione. Inoltre proprio quest’ultimo ha annunciato che farà parte di una delle prossime puntate ma in una veste differente.

LEGGI ANCHE -> Amici, durissimo attacco di Carolyn Smith a Martina: sostiene la Celentano

Tommaso Zorzi ad Avanti un Altro ma annuncia: “Non risponderò alle domande”

LEGGI ANCHE -> Clamoroso a “L’Eredità”, Flavio Insinna cede il suo posto a un nuovo presentatore

La mancata partecipazione di Tommaso Zorzi alla prima puntata di “Avanti un Altro pure di sera” dedicata allo scontro tra GF Vip e opinionisti è dovuta ai tempi di registrazione del programma. La puntata è stata infatti registrata lo scorso febbraio quando Zorzi si trovava ancora all’interno del reality che lo ha incoronato vincitore il 1° marzo. Per questo motivo non ha potuto prendere parte alla gara che ha visto partecipare invece Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci, Giacomo Urtis, Mario Ermito, Matilde Brandi e Patrizia De Blanck.

Questo non significa che non vedremo il giovane nel programma di Paolo Bonolis. Pochi giorni dopo essere uscito dalla casa Tommaso è stato infatti invitato dal conduttore alla registrazione di una delle puntate, più precisamente di quella che andrà in onda il prossimo 25 aprile.

A specificarlo è stato proprio Zorzi pubblicando una storia su Instagram con una foto che lo vede accanto al presentatore. “A breve toccherà anche a me“, scrive prima di annunciare però una novità. “Non risponderò a nessuna domanda“, confessa, dichiarando quindi che il suo ruolo non sarà quello di concorrente. Con molte probabilità Tommaso sarà coinvolto in uno sketch e intratterrà il pubblico con il suo umorismo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il giovane non ha perso l’occasione per commentare la puntata andata in onda ieri sera e in particolare l’operato del suo caro amico Francesco Oppini che ha risposto in modo errato a quasi tutte le domande. “Mi rincuora che tanto peggio di Fra non avrei fatto“, ha sottolineato scherzosamente.