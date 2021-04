Tragedia in ospedale, donna ricoverata compie estremo gesto

Una donna si sarebbe suicidata lanciandosi dal quinto piano dell’Ospedale di Nocera Inferiore: la donna si trovava presso il nosocomio a causa di alcune ferite autoinflitte.

Un piano drammatico, quello di togliersi la vita, che una donna ha portato a compimento proprio in ospedale dove era stata trasportata da alcuni familiari per medicare delle ferite che si era autoinflitta.

Giunta presso il nosocomio di Nocera Inferiore Umberto I, in provincia di Salerno, si sarebbe lanciata dal quinto piano. Inutili i tentativi di soccorso, la donna sarebbe deceduta sul colpo a causa del violento impatto sull’asfalto.

La Campania è, quindi, stata sconvolta da numerosi drammatici lutti. In particolare il Comune di Qualiano, un piccolo Paese che nelle ultime 48 ore è stato travolto da diverse tragedie. Un ragazzo di soli 16 anni è morto nello scorso weekend a causa di un incidente stradale e due giovani si sono prematuramente spente.

Nocera Inferiore, donna si lancia dal quinto piano dell’Ospedale

Era stata trasportata presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore da alcuni familiari perché si sarebbe autoinflitta delle ferite in casa, la donna che poi si sarebbe lanciata dal quinto piano proprio del nosocomio. Questo quanto sarebbe accaduto ieri, secondo quanto riportato dalla redazione de Il Roma. La donna avrebbe, quindi, portato a compimento il proprio piano di togliersi la vita.

Il suo corpo sarebbe stato rinvenuto nello spazio antistante l’Ospedale dove immediatamente le è stato prestato soccorso. Purtroppo, però, il volo è avvenuto da una considerevole altezza ed ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Sui luoghi sono intervenute anche le Forze dell’Ordine le quali adesso indagano per comprendere con esattezza la dinamica della vicenda.

La Campania ha, dunque, vissuto un weekend tragico che si unisce al già difficile momento dettato dalla pandemia. In particolar modo, sconvolta la comunità di Qualiano, piccolo centro in provincia di Napoli.

Il sindaco della piccola cittadina Raffaele De Leonardis avrebbe commentato quanto accaduto in queste ultime 48 ore che da primo cittadino non dimenticherà mai. Già, perché in soli due giorni sono tre le persone di Qualiano che hanno perso la vita. De Leonardis riporta i loro nomi, riferisce Il Roma, “Lia, Mina e Gennaro” quest’ultimo un ragazzo di 16 anni deceduto a seguito di un incidente stradale. “E’ difficile se non impossibile esprimere a parole il dolore per queste tre morti in soli due giorni. Sono quarantotto ore che da sindaco ricorderò per sempre”. Il sindaco di Qualiano afferma che non dimenticherà mai i momenti vissuti, e soprattutto il lavoro svolto dai soccorsi e delle forze dell’ordine, ma in primis il dolore della famiglia del giovane Gennaro.

Proprio ai suoi cari, il sindaco di Qualiano ha voluto porgere personalmente le sue condoglianze e quelle dell’amministrazione comunale, nonché di tutto il Comune.