In studio stamane per parlare dei funerali di Filippo Ilaria Grillini e Marco Varvello, la monarchia con questa morte improvvisa non si esaurirà secondo loro

La Famiglia Reale inglese è stata scossa dalla morte improvvisa del Principe Filippo i cui funerali si svolgeranno in forma privata sabato 17 aprile. Per un attimo la questione dell’intervista funesta rilasciata da Harry e Meghan è stata messa da parte per cercare invece di concentrarsi su questa perdita tanto dolorosa per tutto il Paese.

In studio oggi ad Uno Mattina i giornalisti Ilaria Grillini e Marco Varvello che hanno commentato questa perdita dolorosa per la gerarchia inglese. Bandiere a mezz’asta e cannoni puntati a salve in questi 8 giorni che precedono le celebrazioni ufficiali. Per Ilaria Grillini è una “perdita immensa nella prosastica gerarchia inglese”. Marito devoto alla Regina per 73 anni, la conoscenza tra i due nel 1939, sempre tre passi dietro a lei come prevedeva il protocollo, nessuna conseguenza però in termini di discendenza diretta.

Frittella interrompe i suoi ospiti però per una curiosità improvvisa: “Adesso la Regina camminerà da sola?” La Grillini ride sorpresa. “Il protocollo prevedeva che fosse il marito a camminarle a fianco, non Carlo. Quindi sì, camminerà da sola nelle prossime uscite pubbliche”.

Marco Frittella: “Con la morte di Filippo la monarchia sarà inclinata?” Varvello lo blocca

I funerali del Principe Filippo saranno sicuramente l’occasione per un riavvicinamento tra i due fratelli William ed Harry, grazie all’assenza di Meghan che Ilaria Grillini definisce “elemento discordante e di rottura” per la Famiglia. I due avranno anche modo di stare vicino al padre Carlo che abbiamo visto profondamente dilaniato dal dolore nella lettera pubblica che ha dedicato proprio a Carlo due giorni fa.

“Che ruolo avrà adesso Carlo nella guida del Paese?” chiede Monica Giandotti. Prende la parola la Grillini e spiega che non è ancora il suo momento, avrà sicuramente un ruolo centrale nei prossimi anni, aspetto che sta già in parte assolvendo ora, ma la Regina a suo avviso non ha ancora deciso di farsi da parte.

Il conduttore Marco Frittella in studio è particolarmente attivo stamane e irrompe ancora con una domanda pungente che fa zittire gli ospiti: “Comincia a tramontare qualcosa con questa scomparsa improvvisa?”

“L’idea novecentesca della monarchia non sarà intaccata”, spiega Varvello in collegamento video da Londra. “Non è questo il momento per la Regina di fare passi indietro, lei ha piena coscienza di dover regnare fino alla fine dei suoi giorni, senza delegare nulla a nessuno”.