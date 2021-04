Usi alternativi del riso: i modi utili per usarlo in modo efficace!

Ecco tutti gli usi alternativi del riso. Scopriamo insieme come usarlo in modo utile ed estremamente efficace.

Uno dei prodotti più utilizzati in cucina è sicuramente il riso. Un alimento largamente in uso soprattutto nella cucina orientale ma, anche in quella occidentale, è abbastanza usato. Tuttavia quello che molti non sanno è che il riso è davvero utile anche in moltissimi altri ambiti.

Il riso, con il suo amido, ha delle caratteristiche davvero apprezzabili sia nella cura della persona, ma anche nella pulizia degli oggetti.

Come usare il riso: gli usi possibili e utili

Il riso è davvero utile, ad esempio, per coccolare il vostro corpo, in particolare i vostri muscoli. Infatti, riempendo una calza di lana con del riso riscaldato, potete massaggiare le parti del corpo e le zone dove i vostri muscoli sono più contratti e indolenziti. In questo modo non farete altro che andare a rilassare la zona.

Il riso riscaldato, inoltre, mantiene il calore per molto più tempo rispetto alla semplice pasta. Proprio per questo motivo, una volta cotto, potete andarlo a mettere in un contenitore di plastica per andare a formare degli impacchi caldi.

L’amido è anche ricco di vitamina E. Questo tipo di vitamina è davvero importante per andare a rendere la pelle molto più radiosa. Quindi è molto utile spesso lavare il viso con quella che è l’acqua di cottura del riso, ovviamente una volta raffreddata. Questo proprio perché l’acqua agisce in profondità andando ad eliminare anche le impurità.

L’utilità del riso, inoltre, è molto palese anche in casa. Infatti il riso è solito anche andare a catturare l’umidità. Per questo motivo è molto utile anche nella lotta contro la ruggine. Vi basterà inserire i chicchi del riso negli strumenti più soggetti a ruggine per notare che essi arrugginiranno molto più lentamente.

Grazie alla sua propensione a catturare l’umidità è possibile ricorrere al riso anche per riattivare gli elettrodomestici bagnati. Un esempio è sicuramente il cellulare. Infatti, se per qualsiasi motivo è venuto a contatto con l’acqua, non dovrete far altro che togliere la batteria e inserirlo per una notte in una ciotola di riso crudo. In questo modo tutta l’umidità verrà assorbita dal riso.