WhatsApp, mandare messaggi senza toccare il telefono: come fare

WhatsApp, sai che è possibile inviare messaggi senza usare lo smartphone? L’operazione è comoda e facilissima, ti spieghiamo come procedere

WhatsApp ha rivoluzionato il mondo della comunicazione, quella personale e professionale. È l’app di messaggistica più famosa e usata al mondo con oltre un miliardo e mezzo di persone che la utilizzano ogni giorno. Un’app che viene aggiornata con frequenza con tante novità e funzioni che entusiasmano sempre gli utenti.

Si era parlato di un aggiornamento che avrebbe cambiato molto l’aspetto di WhatsApp con logo blu e linee leggermente diverse. Per il momento nulla di confermato ma dovrebbero arrivare alcune novità. Tra queste la “scorciatoia catalogo” che permette, per le chat aziendali, di scambiare più velocemente i file.

Atteso poi anche il nuovo tasto chiamata, destinato sempre alla chat aziendali, che dovrebbe facilitare la configurazione della chiamata. Infine, in arrivo i doodles da inserire come sfondo nelle chat. Ma oltre tutte queste novità c’è una funzione che è già attiva che permette a tutti di facilitarsi la vita. Sapete qual è? Quella che permette di rispondere ai messaggi senza toccare il cellulare. Ti spieghiamo come fare.

WhatsApp, inviare messaggi mentre si fa altro: ecco come

Leggere e rispondere ai messaggi di WhatsApp senza toccare il cellulare. Un sogno? Nient’affatto! Una funzione che pochi conoscono ma che permette di velocizzare le cose proprio per chi è sempre di corsa, soprattutto per motivi di lavoro. Questa specifica modalità permette di poter parlare con qualcuno tramite l’app di messaggistica mentre con le mani si è occupati a fare altro.

Roba da esperti informatici, qualcuno potrà pensare e invece non è così. Basta solo chiedere all’assistente vocale di Google o a Siri per chi ha Ios di darci una mano. Serve dettare il messaggio che viene scritto in modo automatico e indicare il destinatario. Sarà l’assistente digitale che farà poi tutto il resto.

In questo modo il messaggio viene inviato ma senza toccare lo smartphone. Scontato è dire che il cellulare deve essere già configurato con la propria voce per poter fare tutto questo. Un’operazione facile e immediata che facilita molto la vita quando è necessario fare più azioni nello stesso tempo.