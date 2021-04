Al Bano e la decisione che spiazza tutti: “L’ho fatto perché..”

Al Bano: la rivelazione su quello che è avvenuto negli scorsi giorni. Nessuno lo avrebbe detto eppure è stata la scelta giusta

Al Bano, il cantante di Cellino San Marco, sa bene cosa significhi essere sotto i riflettori perennemente. La sua popolarità è indiscussa ma spesso gli ha comportato anche tanta invadenza, da parte delle stampa e degli stessi fan, nella sua vita privata.

Sappiamo che gran parte delle sue vicissitudini amorose, prima con Romina Power e poi con Loredana Lecciso, sono finite sulle prime pagine dei giornali, senza poi parlare della storia dei suoi figli e di tanti altri aspetti della sua vita, come quando è stato male.

E anche nel cuore della pandemia non sono passate inosservate le sue scelte e le sue dichiarazioni. Il tutto riguarda il vaccino anti-Covid. Vediamo cosa è successo.

Al Bano e il vaccino: ecco cosa ha deciso di fare

Le dichiarazioni di Al Bano sui dubbi sulla qualità del vaccino anti-Covid destinato agli italiani hanno fatto molto discutere negli scorsi giorni e settimane. Lui era decisamente a favore di quello russo SputnikV, consigliato dal suo amico Putin ma non ancora approvato in Italia.

Non aveva risparmiato dubbi soprattutto sul tanto discusso AstraZeneca, consigliato dall’Aifa per gli over 60. Ma dopo le polemiche è arrivata l’ammissione che ha spiazzato un po’ tutti. Il cantante di Cellino San Marco si è vaccinato.

“Mi sono vaccinato il 29 marzo con Pfizer perché le indicazioni mediche per me hanno previsto questa scelta” ha detto in una intervista al settimanale Voi. Poi sulle domande riferite ad AstraZeneca ha fatto una sorta di passo indietro e ha spiegato: “Riguardo al blocco di AstraZeneca, penso che in un periodo da terza guerra mondiale come questo, le decisioni del governo hanno un senso logico e vanno rispettate”.

Insomma, alla fine il 77enne cantante ha fatto la scelta più giusta che poteva fare in questo periodo così delicato che stiamo vivendo mettendo anche da parte le sue perplessità, ammettendo e consigliando di seguire le direttive del governo.