Il romano Alex Britti ha condiviso per la Giornata del Mare uno scatto dalla sua Ostia, il messaggio forte e chiaro è stato recepito da molti

L’11 aprile si è celebrata la giornata del mare e della cultura marinara, istituita dal decreto legislativo numero 229 del 3 novembre 2017. Sul web sono stati molti a voler ricordare questa festa, soprattutto chi vive vicino al mare o ci ha investito come attività lavorativa.

Tra i tanti personaggi famosi e artisti che hanno partecipato virtualmente alla promozione di questa tematica molto combattuta dalle associazioni ambientaliste, anche Alex Britti che su Instagram ha postato una foto che racconta proprio il suo mare, quello di Ostia. La dedica che fa alla sua terra è un inno alla gioia, un ringraziamento che arriva al cuore e ha fatto emozionare molto i fan del musicista.

Alex Britti, dopo lo scatto la condivisione dei follower: “Hai vinto tu!”

“Oggi è la giornata mondiale del mare, in tanti pubblicano spiagge caraibiche e isole lontane, io invece Ostia, almeno non la sogno ma ci vado ogni volta che posso ❤️ #mare #ostia”. Ovviamente molti i commenti di solidarietà che gli sono arrivati subito dopo la condivisione dello scatto:

“Quanto mi manca il mare 😍🌊🌊🌊❤”, “Bravo Alex!!!👏”, “Ostia forever…hai vinto😉!!”. Non sarà sicuramente una delle mete caraibiche che tanti sognano di visitare, ma Alex ha comunque voluto fare un omaggio alle nostre mete nostrane che non hanno nulla a che invidiare spesso con quelle esotiche. Un piccolo passo che però soprattutto compiuto da personaggi dello spettacolo può aiutare molti altri a riflettere sue questi aspetti di valorizzazione e promozione.

Ricordiamo inoltre che questa giornata è stata istituita nel 2017 per cercare di sensibilizzare il tema della salvaguardia dei nostri mari per tanto tempo bistrattati e maltrattati, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni verso temi così caldi. 570mila tonnellate è ancora infatti la quantità di plastica che finisce ogni anno nel Mediterraneo, come se venissero gettate nelle sue acque 33.800 bottigliette al minuto.