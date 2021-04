Allenarsi a coppia: il workout di Maddalena Corvaglia

Volete allenarvi ma da soli vi annoiate? Ecco la soluzione giusta per voi: workout di coppia provato direttamente dall’ex velina Corvaglia

Palestre chiuse e zero voglia di allenarsi. E’ questo il parere comune, anche di quelle persone che un tempo non avrebbero mai rinunciato ad una lezione. Fare esercizi in casa è per molti noioso e poco competitivo visto che va a perdersi la convivialità e la socialità che si crea in posti come la palestra o un circolo. Ma l’estate è sempre più vicina e bisogna correre ai ripari. Come? Oggi vogliamo proporvi una workout semplice, veloce e divertente e soprattutto da fare a coppia. Quindi trovatevi il partner giusto, scaldate i motori e si comincia. Maddalena Corvaglia lo ha già provato e ne è rimasta molto soddisfatta.

Workout a coppia: quali sono gli esercizi della Corvaglia?

Il workout di coppia che Maddalena Corvaglia vi propone è composto da tre semplici esercizi. Non c’è bisogno di nessun peso e il circuito può essere fatto a casa, in giardino o in garage. L’importante è trovare il partner giusto così da creare un buon equilibro.

10 Spinte per gamba da ripetere tre volte ciascuno. Chi è a riposo si sdrai e tiri su le gambe che saranno per l’altro il peso da sollevare. Push up alternato: 20 pugni a testa, braccia alternate da ripetere per tre volte. Posizionatevi entrambi in plank con le braccia tese, poi fate una leggera flessione e tornando alla posizione iniziale sollevate le mani toccandovi. Squat bulgaro: 10 per gamba da ripetere per tre volte ciascuno. La persona che lavora in statica deve cercare di non poggiare il ginocchio per terra.

I più temerari, una volta finito il circuito, possono fare tre serie di addominali così da allenare tutto il corpo. Ed infine non può mai mancare lo stretching, servono solo dieci minuti per allungare i muscoli e sentirsi meglio.