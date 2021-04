Anna Valle, conoscete i suoi figli? Belli come la mamma

Anna Valle e la sua splendida famiglia. Sapete perché non si sa quasi nulla dei suoi figli? Vi sveliamo il motivo

Anna Valle è senza dubbio una delle attrici più talentuose e amate del piccolo schermo. Brava, bella, di classe ma nello stesso tempo anche molto riservata. Lei non è una donna che ama apparire e per questo si tiene sempre abbastanza lontana dai riflettori.

Ci tiene alla sua privacy e soprattutto a quella della sua famiglia. Della sua vita privata si sa veramente poco e spesso i fan vorrebbero addentrarsi di più nella quotidianità dei loro beniamini. Anna Valle è tornata sul piccolo schermo, su Rai 1, con una fiction che nella prima stagione ha fatto il boom di ascoltatori, La compagnia del cigno della quale è protagonista insieme ad Alessio Boni.

Sapete che l’ex Miss Italia è sposata con uno degli addetti ai lavori nel mondo dello spettacolo e insieme hanno messo al mondo due figli? Scopriamo tutto su di loro e perché quasi nessuno li ha mai visti.

Anna Valle ed i suoi figli, ecco perché non si conoscono

Anna Valle ha costruito la sua famiglia lontano dai riflettori. Ha conosciuto nel 2007 quello che sarebbe diventato poi suo marito. Lui è Ulisse Lendaro, attore e produttore, che ha conosciuto sul set di Miss Take. Lui si è innamorato subito della bella attrice e l’ha corteggiata per lungo tempo. L’anno dopo, nel 2008 si sono sposati e ben presto hanno messo su famiglia.

La primogenita, Ginevra, è nata proprio nello stesso anno, mentre il secondo figlio, Leonardo, nel 2013. Quasi nessuno li conosce perché come dicevamo la coppia non sa nemmeno cosa sia la vita mondana e la scelta è stata fatta anche e soprattutto per proteggere i loro figli.

È difficile anche trovare degli scatti di tutta la famiglia al completo. Anna Valle non ha un account social, ecco perché a differenza di molti altri vip, i figli non sono per nulla conosciuti sul web. Due genitori molto noti che hanno scelto di essere però protettivi nei confronti dei loro figli esponendoli il meno possibile. Non li portano mai ai pochi eventi pubblici ai quali partecipano e hanno sempre chiesto alla stampa di non divulgare le rare foto scattate.

Quella che vediamo in alto è una delle rare disponibili scattata anche qualche anno fa. I figli della Valle sono consapevoli del lavoro svolto dalla mamma e dai suoi impegni. “Cerco di far capire a Ginevra, la più grande, quando parto per lavoro e quindi mi perdo una recita scolastica a cui tiene, che mi dispiace – ha spiegato in una recente intervista Anna Valle – Nello stesso tempo però voglio trasmetterle l’importanza delle mie passioni. Prima di essere genitori siamo delle persone”.