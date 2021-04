Arisa, strepitoso cambio look: irresistibile qualità in primo piano – FOTO

La cantante Arisa, sempre più bella e sensuale, cambia ancora una volta look: baciata dal sole, regala il suo irresistibile primo piano

Artista dall’animo delicato e voce potente, Arisa ha regalato al pubblico la sua ennesima rivoluzione.

Dall’esordio vittorioso a Sanremo all’ultima partecipazione al Festival, sono molteplici i cambiamenti sperimentati dall’artista, nonchè le esperienze musicali e televisive collezionate.

Era il 2009 quando vinceva nella categoria delle Proposte con il memorabile brano “Sincerità”, sfoggiando i suoi grandi occhiali e i capelli corti: solo l’inizio della sua carriera.

A distanza di 12 anni, alla manifestazione sanremese, è apparsa con il bagaglio artistico colmo di consapevolezze. A beneficio anche della sua bellezza, che ultimamente appare più splendente che mai, anche nell’ultimo nuovo look.

Arisa cambia look: baciata dal sole splende di bellezza

Impegnativo e soddisfacente l’anno in corso per l’inarrestabile Arisa. Prima con la partecipazione a Sanremo con “Potevi fare di più” di Gigi D’Alessio, e poi il ruolo di giurata ed insegnante di canto ad Amici.

Ottimo il percorso intrapreso nel programma di Maria De Filippi, dove non manca di dimostrare passionalità e regalare la sua bellezza, che ha subito l’ennesimo strepitoso cambio di look.

La trasformazione coinvolge ancora una volta la camaleontica chioma della cantante. Folta, castana dai riflessi cioccolato, ma soprattutto riccissima, Arisa sfoggia una capigliatura più selvaggia e sexy che mai.

I lineamenti armoniosi del suo splendido viso al naturale, valorizzati semplicemente dalla luce, investono di bellezza il primo piano.

Il perfetto e irresistibile disegno delle labbra cattura l’attenzione, mentre con gli occhi chiusi si rivolge al cielo, in un bacio di sole. Semplice e stupenda, conquista in un paio d’ore più di 25 mila like da parte dei fan totalmente affascinati da lei.