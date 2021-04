Avanti un altro! Bonolis dà l’ultimatum al concorrente: gelo in studio

Avanti un altro! Paolo Bonolis mette in guardia il concorrente sulle regole del gioco: “Se non le sta bene si attacca!”

Ogni sera, durante l’appuntamento con il preserale di Canale Cinque, Paolo Bonolis ha il suo bel da fare con i concorrenti che partecipano ad Avanti un altro! Il conduttore, in questi dieci anni di trasmissione, si è trovato di fronte ai personaggi più stravaganti e insoliti che gli fossero mai capitati in tutta la sua carriera televisiva. Tuttavia, il concorrente di quest’oggi, Leonardo, non è certamente annoverabile fra questi.

Il partecipante, messo di fronte alla necessità di invocare uno dei componenti del Minimondo, ha fatto il nome di Miss Claudia. Al termine della tornata di domande, Paolo Bonolis ha voluto rammentare a Leonardo le regole del gioco: “Se non le sta bene si attacca!“. In studio, di fronte alle parole del conduttore, è calato il gelo.

Una serata non particolarmente movimentata per Paolo Bonolis, che si è ritrovato di fronte a sé un concorrente “normale”. Si tratta di Leonardo, il giovane che con la sua eleganza e la sua preparazione ha fin da subito catturato la simpatia del conduttore. Ma, come il pubblico sa bene, Bonolis non si trattiene mai dal punzecchiare i partecipanti: neanche quelli che all’apparenza non hanno nulla per cui poter essere presi in giro.

L’occasione di questa sera è giunta con Miss Claudia, la vera protagonista dei personaggi del Minimondo. Sensuale e accattivante come suo solito, la Ruggeri ha posto il suo quesito al concorrente, il quale ha risposto correttamente, riuscendo così a superare lo step del gioco. A quel punto, a Leonardo non restava che scegliere il suo pidigozzo.

Paolo Bonolis, prima ancora che il partecipante scegliesse, gli ha ricordato le regole del gioco: quest’ultimo aveva infatti la possibilità di cambiare il valore qualora non si ritenesse soddisfatto, avendo risposto correttamente alla domanda di Miss Claudia. “Se neanche il secondo valore mi piace, che faccio?“, ha domandato Leonardo a Bonolis, la cui replica ha fatto calare il gelo in studio: “Se non fosse di suo gradimento neanche il secondo, passa il tram e lei ci si attacca…“.

Il pubblico, che fino a quel momento aveva trattenuto il respiro, è scoppiato in una risata fragorosa. Anche Leonardo, dopo essersi reso conto della gaffe, si è lasciato trasportare dal clima di allegria, sorridendo al divertito Bonolis.