Belen splende di bellezza alle Maldive, ma raccoglie critiche – FOTO

Vacanza da sogno per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese in un resort mozzafiato delle Maldive: la sua bellezza incanta ancor di più

Belen Rodriguez continua ad incantare Instagram con il panorama da sogno delle Maldive, dove si sta godendo una fuga d’amore con il suo Antonino. Luogo superato solo dalla sua bellezza che splende sul social, lasciando sognanti i fan. Cresce sempre più la sua radiosità insieme al pancione, la gravidanza sta portando immensa gioia e rinnovata serenità nella sua vita.

Estremamente contestata dalle malelingue per questa scelta condivisa con il compagno Spinalbanese, tornano ancora una volta a farsi sentire le critiche nei suoi confronti.

Belen Rodriguez splende alle Maldive e raccoglie critiche

Un profilo da opera d’arte regna sulla pagina Instagram di Belen Rodriguez. Immersa nell’acqua, dalla quale spunta il pancino, sfoggia uno strepitoso bikini lime, e la linea perfetta del suo volto. Raggiante e in splendida forma, illumina di puro fascino il panorama da sogno nel quale è immersa.

Insieme al compagno Antonino Spinalbanese, vive una splendida fuga d’amore dal sapore di una favola. Un po’ di sano relax dallo stress dei riflettori, che l’hanno obbligata alle critiche spietate da parte del pubblico, ma le contestazioni aumentano.

Numerosi utenti rimproverano l’esibizionismo del lusso, in un momento in cui il suo pubblico sta soffrendo gravi problemi legati alla pandemia. L’assenza di libertà, le chiusure forzate per contenere il numero dei contagi, la mancanza di normalità: le condizioni che limitano le possibilità dei cittadini italiani sono tante.

Tuttavia, per ogni hater che dispensa spietate sentenze, c’è un fan che difende Belen Rodriguez, ricordando che non è certo una colpa il successo conquistato. Si tratta di un merito, che diventa anche impegno, condizionando gli spostamenti per questioni lavorative.