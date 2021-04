I borghi più nascosti e belli d’Italia: Triora il paese delle streghe

In Italia ci sono moltissimi borghi nascosti e poco sconosciuti, ma veramente unici e bellissimi uno di questi è Triora

Il comune di Triora ha pochissimi abitanti, si parla di 355 nello specifico. Il borgo si trova in provincia d’Imperia. Ed è particolare perché spiccano queste case numerose tutte arroccate in pietra e sulla cima della collina. Il luogo è decisamente pittoresco e unico. Ma oltre ad essere molto bello e particolare è anche misterioso. Nasconde infatti una leggenda tratta da una storia vera accaduta intorno al 1587.

Il mistero della presenza delle streghe a Triora

Triora è conosciuta da alcuni come il paese delle streghe. Questa leggenda è nata in seguito a un terribile fatto accaduto nel 1587, che ha visto una trentina di donne torturate e uccise con l’accusa di praticare la stregoneria. All’interno del borgo si trova il Museo etnografico e della stregoneria. Dove si può scoprire tutto in merito a questa storia agghiacciante. Nel Museo sono presenti anche alcuni strumenti che venivano utilizzati per torturare le streghe e indurle a confessare. Esiste poi una spiegazione su come potevano essere riconosciute le streghe. In base ad alcuni segni particolari sul corpo. Davvero curioso e interessante seppur spaventoso.

Il borgo in sè grazie alle sue vie strette e zone fatte di boschi nascosti, da un tocco inquietante e affascinante. Ad Halloween infatti il paese si adibisce a festa tra eventi e manifestazioni, quali ballate per scacciare gli spiriti e stage sulla stregoneria. Periodo perfetto per portare i bambini. Dunque Triora sembrerebbe essere a tutti gli effetti la Salem dell’Italia. Per chi non lo sapesse infatti Salem, è una città degli Stati Uniti d’America, appartiene alla contea di Essex nel Massachusetts.

La città è considerata il luogo dove ci furono le streghe per anni. Il motivo è che nel 1692 ci fu il processo alle streghe che coinvolse tutta la città, accusando donne di praticare la stregoneria. Furono molte le esecuzioni capitali inflitte nelle donne della città, le più numerose mai viste nei possedimenti britannici. Salem è stata infatti la città luogo di molti film ispirati proprio alle streghe, ricordiamo Hocus Pocus e anche Le streghe di Salem.

Anche Triora ha visto processi alle presunte streghe nel periodo dal 1587 al 1589. Il borgo risale all’epoca romana e nel corso del tempo ha subito cambiamenti, guerre e ricostruzioni notevoli. Ci sono ben 13 monumenti da visitare nel borgo tra Chiese, Oratori, Santuari e Conventi. Esiste poi il Castello di Triora, Palazzo Stella e anche il Ponte di Loreto.