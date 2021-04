Canzone segreta anticipazioni: ospiti e sorprese della quinta puntata

Cosa succederà nella prossima puntata di Canzone segreta? Ecco tutte le anticipazioni di Venerdì 16 aprile, i dettagli

Venerdì 16 aprile andrà in onda una nuova puntata di Canzone segreta, il programma su Rai 1 condotto da Serena Rossi che sta riscuotendo molto successo. Nelle serate precedenti sono stati vari gli ospiti che hanno partecipato alla trasmissione ricevendo sorprese da parte di amici e parenti. Chi saranno i prossimi? Scopriamolo insieme.

Canzone segreta anticipazioni: chi sono gli ospiti?

Secondo le anticipazioni, la prima ospite a ricevere sorprese su quel palco di emozioni e commozione è Anna Valle, Miss Italia 1995 che dopo quel trampolino di lancio è entrata a far parte del mondo dello spettacolo diventando prima modella e poi attrice. Oggi oltre alla sua carriera si dedica anche alla sua famiglia, infatti è una moglie e una mamma meravigliosa. Chissà se saranno proprio i suoi figli a farle una sorpresa? A seguire sarà protagonista della serata il comico e attore Enrico Brignano, tra poco papà per la seconda volta. E poi ancora le sorprese non mancheranno per gli attori Giancarlo Giannini, Massimo Ghini, Valeria Fabrizi da tutti conosciuta per il suo ruolo da suora simpatica in Che dio ci aiuti. E per finire sarà presente su quel palco anche Simona ventura, guarita dal Covid e pronta a regalare al pubblico grandi emozioni. Dopo aver saltato il Festival di Sanremo 2021, adesso non se ne perde una. Chi saranno coloro sorprenderanno gli invitati alla puntata?

Oltre agli ospiti il pubblico non vede l’ora di vedere cosa indosserà la presentatrice, Serena Rossi con la sua eleganza e finezza riesce sempre a conquistare i telespettatori che non si perdono neanche una puntata. Infatti Canzone segreta, secondo i dati auditel, sta riscuotendo molto successo.