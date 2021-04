Caterina balivo ci regala di prima mattina quattro meravigliosi selfie: senza trucco è bellissima lo stesso

Caterina Balivo ed i suoi cambiamenti. La presentatrice Rai che si è decisamente allontanata dalle scene, è in una fase di cambiamento. Lo ha rivelato direttamente lei in una bella intervista a Vanity Fair. Alla domanda in che età è, la moglie di Guido Maria Brera non si è nascosta: “Proprio la mia: del cambiamento, delle responsabilità. Quella in cui i figli iniziano a dipendere da te molto più dei primi tempi” ha ammesso.

Lei in questo anno di stop, ha rivalutato l’importanza della lentezza, del prendersi del tempo, per sè e per gli altri e pare che l’anno sabbatico che aveva intenzione di prendersi dopo la chiusura di Vieni da me non le è per nulla dispiaciuto, anzi.

E il suo tempo Caterina oltre che da mamma e moglie a tempo pieno lo impegna anche nel segno della sostenibilità, della buona alimentazione e della salute. Si dedica al suo orto, raccoglie gli agrumi e le uova delle sue galline. Pensa al benessere della sua famiglia e dell’ambiente. Cerca di scegliere la bici piuttosto che la macchina e di dare un’impronta decisamente ecologica ai suoi figli.

Caterina Balivo, 4 selfie acqua e sapone

E in questa “revisione” dei suoi stili di vita, forse Caterina Balivo, quando non è davanti alle telecamere, cerca di mettere da parte i filtri ed i trucchi e mostrarsi per quello che è. Lo ha fatto proprio poco fa, di prima mattina, con una serie di quattro selfie scattati poco dopo che suo figlio è entrato a scuola.

Seduta su una panchina si gode i primi raggi di sole del mattino che le rigano il viso e si scatta qualche foto per condividerla con i suoi fan che sui social non li ha mai abbandonati. Bella come mamma l’ha fatta è Caterina Balivo senza trucco e con il ciuffo dei capelli che le cade davanti al volto.

Sorride nel suo momento di pace quotidiana con una gonna a pieghe e un maxi maglione che fa anche da giubbino e si confessa con i suoi follower: “Tornato il sole e qui in solitaria, davanti alla panchina di scuola da mio figlio, vi auguro una buona giornata. Selfie mentre penso: “speriamo non mi veda nessuno” 🤪😂”.