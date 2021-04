Denise Pipitone: spunta l’ipotesi che sia in Spagna, indizi da Tik Tok

Nuovo scenario per il caso di Denise Pipitone. Dopo l’ipotesi che fosse Olesya Rostova, spunta un’altra somiglianza con una ragazza spagnola. Gli indizi arrivano da Tik Tok.

Il caso di Denise Pipitone è stato riaperto. Una ferita incancellabile per la famiglia della piccola scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. Di recente l’ipotesi che la russa Olesya Rostova fosse la piccola Denisa ha catturato l’attenzione in tutto il mondo. Ipotesi conclusa con un buco nell’acqua. Ma la speranza non svanisce e questa volta è dalla Spagna che arriva un nuovo scenario. Una ragazzina del paese iberico sembrerebbe assomigliare moltissimo alla Pipitone.

A notare la similitudine è stata Denise Manno, una cantante siciliana. La donna avrebbe individuato la giovane su Tik Tok grazie a un video. La Manno ha raccontato che è stata una follower ha segnarle il profilo della ragazza spagnola.

Denise Pipitone: la somiglianza con una ragazza spagnola

La spagnola che potrebbe essere Denise Pipitone si chiama proprio come lei. 20 anni, vive a Malaga e posta contenuti riguardanti la cucina. In particolare condivide sul social ricette dedicate alla pizza, piatto d’eccellenza italiano. Inoltre in un post avrebbe postato la frase: “Non so chi mi ha creato ma chi l’ha fatto mi ha illuso”.

I genitori non sono mai apparsi sul suo profilo. Unica persona mostrata dalla ragazza è il fidanzato. Anche le foto sembrano confermare altre coincidenze. La somiglianza tra la piccola Denise e la ragazza è notevole.

Tutti questi elementi hanno fatto pensare alla cantante che questa la giovane sia proprio la piccola Denise.

#DenisePipitone, un caso irrisolto dopo 17 anni: spunta una foto misteriosa. E’ Denise la bimba nella foto?#Mattino5 pic.twitter.com/LVBTfVsY2g — Mattino5 (@mattino5) April 12, 2021

Pertanto ha espresso la volontà di scriverle direttamente. Inoltre ha affermato di voler consultare l’avvocato di Maggio.