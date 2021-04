Diletta Leotta, jeans attillatissimi e t-shirt intrecciata: la temperatura sale- Foto

Diletta Leotta pubblica un nuovo scatto mentre è in macchina, pronta per andare a lavoro. Nel frattempo, gira voce che le nozze con Can Yaman siano rimandate. Ecco tutti i dettagli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta pubblica scatti social che ottengono sempre tanti like e commenti. Una vera e propria star del web, amatissima in particolare dal pubblico maschile.

Nel nuovo post pubblicato, la giornalista sportiva è in macchina, mentre sta andando a lavoro. Indossa dei jeans attillatissimi e stivaletti marroni. Sensuale e ammaliante con una t shirt nera con tanto di scollo a intreccio.

“Sei bellissima 🥰, Buona giornata sole mio❤️⭐️🌞, Favolosa”, questi alcuni dei commenti sotto al post di Diletta che, in questo periodo, è al centro del gossip per la sua storia d’amore con l’attore turco Can Yaman.

LEGGI ANCHE –>Diletta Leotta e la volta che lo ha dimenticato sul comodino. Che oggetto era ? – FOTO

Diletta Leotta e Can Yaman: forse rinviate le nozze

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)



Una coppia seguitissima che fa sognare gran parte dei fan. Inoltre, nelle ultime, non si fa altro che parlare anche dello scoop lanciato dalla trasmissione Ogni Mattina, secondo cui le nozze tra i due sarebbero state rimandate.

Secondo alcune voci di corridoio, il grande giorno era fissato per il 16 agosto, il giorno del compleanno della Leotta. Qualcosa, però, non è andato come previsto.

La coppia sembra aver annullato le nozze e, per giunta, la data di rinvio non è stata ancora decisa. I due piccioncini sembrano davvero molto innamorati ma, nonostante ciò, forse preferiscono non accelerare i tempi e riflettere prima di fare un passo così importante. Del resto, i due si conoscono da ottobre e sono fidanzato solo da gennaio.

Una cosa è certa: i due fanno sul serio. Addirittura la Leotta ha portato Can Yaman in Sicilia, per fargli conoscere i suoi genitori. Secondo le indiscrezioni, Yaman il prima possibile la porterà anche in Turchia per farle conoscere la sua famiglia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Secondo i rumors, che non sono stati ancora confermati, la madre di Yaman, la signora Guldem, non accetterebbe di buon grado questa relazione. Fino ad ora si tratta soltanto di dicerie non confermate. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sulla coppia più amata del momento!