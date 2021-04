Eleonora Berlusconi, la figlia più bella (e riservata) di Silvio – FOTO

Bellissima e riservata: è così Eleonora Berlusconi, figlia di Silvio e di Veronica Lario. Cosa fa nella vita, lontana dai riflettori?

È sicuramente il membro della famiglia Berlusconi più lontana dai riflettori: Eleonora non ha mai ricercato la fama e il clamore della vita mondana. Probabilmente è anche la figlia di Silvio che negli anni ha fatto parlare meno di sé. Pochissime le occasioni pubbliche a cui partecipa e non si concede nemmeno alle interviste della cognata Silvia Toffanin.

È la quarta figlia del Cavaliere, dopo Marina, Pier Silvio e Barbara; dopo di lei è arrivato Luigi. Eleonora è nata il 7 maggio 1986, ad Arlesheim, in Svizzera, dal matrimonio del padre con l’attrice Veronica Lario. Come i fratelli frequentò il liceo Villoresi di Monza, poi dopo la laurea si trasferì a New York per seguire un corso di Business management alla St. John University. A seguito dello stage in una televisione americana, nel 2010 tornò in Italia per lavorare nell’azienda di famiglia, Mediaset.

Quella per il mondo dell‘imprenditoria è una passione di famiglia: dal 2013 Eleonora si occupa dell’ente benefico Fondazione Milan Onlus. Insieme alla sorella Barbara e al fratello Luigi è consigliere delegato della Holding Quattordicesima e titolare della società B.e.l. Immobiliare.

Eleonora Berlusconi, chi è la riservatissima figlia di Silvio?

Sebbene abbia sempre cercato di sottrarsi dalle attenzioni della stampa, Eleonora è finita suo malgrado al centro del gossip per via della relazione col suo attuale compagno: il modello inglese Guy Binns. Secondo il giornale britannico The Sun, i due si sarebbero conosciuti in una sfilata di Armani a Milano, nel 2011. Entrambi molto schivi, non hanno mai commentato le foto dei paparazzi che li hanno beccati più volte insieme nella residenza estiva dei Berlusconi a Villa Certosa in Sardegna.

I due convivono tra Londra e la Brianza e dal loro amore decennale sono nati tre bambini: Riccardo, nel 2013, Flora, nel 2016 e Artemisia, nel 2019. Proprio per la seconda figlia, Eleonora Berlusconi e il suo partner hanno scelto un nome che richiama le sue radici: Flora si chiamava anche la nonna materna, la mamma di Veronica Lario.

Eleonora non ha mai voluto apparire in tv, nemmeno per dare l’annuncio delle sue gravidanze o della nascita dei figli: il compito toccò a nonno Silvio. Orgogliosissimo della famiglia che cresceva, l’ex premier rivelò la nascita di Riccardo in diretta tv al programma Otto e Mezzo: “Sono diventato nonno per la settima volta. Pesa 3 chili e 200 grammi ed è lungo 51 centimetri”.