Ecco la bellissima conduttrice televisiva, nonché giornalista italiana, e il suo selfie per la challenge ‘Women supporting women’.

Eleonora Daniele, il 28 luglio del 2020, pubblicò un meraviglioso selfie in bianco e nero, per la sfida che spopolò sul web, chiamata ‘Women supporting women‘, cioè ‘donne sostengono donne’.

La challenge consisteva nel pubblicare una foto di se stesse per poi taggare una o più donne che devono, a loro volta, fare lo stesso per non far spezzare la catena.

Ogni donna che condivide uno scatto, deve scrivere qualcosa a favore delle altre donne e ciò allo scopo di aumentare la solidarietà femminile.

Ecco la sua didascalia: “Occupiamoci l’una dell’altra con affetto e rispetto, evviva noi donne“.

Il post fu un successo, con più di 7.000 like.

Tutto sulla filmografia di Eleonora Daniele: la sua carriera è un oceano di scoperte!

Oltre ad essere conosciuta per essere una talentuosissima conduttrice televisiva ed una strepitosa giornalista, Eleonora Daniele ha anche avuto molte esperienze del mondo del cinema: ha recitato in un paio di film, in quale serie tv ed in una soap opera.

Nel 2002 ebbe la sua prima esperienza in qualità di attrice, recitando per la serie televisiva ‘La squadra‘.

L’anno successivo venne inserita nel cast di ‘Un posto al sole‘, con il regista Bruno De Paola.

Il 2004 fu un anno pieno di soddisfazioni in questo nuovo mondo: recitò per il film ‘Le barzellette‘ con il regista Carlo Vanzina e nelle serie tv ‘Diritto di difesa‘ e ‘Carabinieri 3‘.

La sua esperienza come stella del cinema si concluse nel 2006, con la sua partecipazione al film ‘Antonio guerre di Dio‘, regia di Antonello Belluco.