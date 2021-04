Eleonora Incardona: il buongiorno che non ti aspetti, due soli – FOTO

Il buongiorno di Eleonora Incardona lascia il web senza parole: bella e solare, insieme a lei due soli. Chi sono? Spunta la foto

Eleonora Incardona è ormai inarrestabile. Giorno dopo giorno i fan su Instagram aumentano, attualmente sono quasi cinquecento mila i follower che la seguono. L’influencer condivide con loro vari momenti della giornata e il post quotidiano non manca mai. Amante dei viaggi e del mare, la ragazza non vede l’ora che arrivi la bella stagione e si nota visto che sul suo profilo non perde occasione di pubblicare foto di vacanze passate.

LEGGI ANCHE>>>Cristina Chiabotto scatto su Instagram, dito sulle labbra e posa sensuale-FOTO

Eleonora Incardona: il buongiorno con due soli, quali?

LEGGI ANCHE>>>YesGossip, sai chi sono i personaggi del momento? Da Nunzia De Girolamo a Elodie…

Eleonora Incardona non perde occasione di dare il buongiorno ai fan che la seguono con passione e ammirazione, la ragazza siciliana si è fatta strada nel mondo della moda e dei social costruendo giorno dopo giorno la sua carriera. Così con lei la giornata inizia nel verso giusto e i follower dopo aver visto la sua foto non sono più nella pelle. A forme la Incardona batte tutte e al web piace anche per questo. Nel suo ultimo post è proprio il lato A ad essere stato notato. La giovane indossa una costume color carne con dei ricami e un paio di occhiali da sole che le coprono lo sguardo. Una donna meravigliosa in un paesaggio mozzafiato, cos’altro?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

“Stupenda” commenta qualcuno appena sveglio, ” Beautiful” aggiunge qualcun altro. Chi non vorrebbe un buongiorno così sempre? Ormai i fan hanno fatto l’abitudine e Eleonora deve continuare a stupirli con il suo talento e la sua bellezza fuori dal comune.